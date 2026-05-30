Công an thông báo khẩn tới tất cả những ai đã thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 29/5, Công an tỉnh Sơn La đã có thông báo về việc tìm bị hại trong vụ việc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại tỉnh Sơn La và các tỉnh liên quan.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang xác minh nguồn tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2025, 2026.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Hoàng Văn Nhanh (sinh năm 2000, ĐKTT: Thôn Đồng Thành, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai; Nơi ở hiện nay: Thôn Cây Mơ, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và các đối tượng liên quan có thủ đoạn, hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng hình thức bán xô cát đãi vàng như sau: Hoàng Văn Nhanh lên mạng mua 2 kênh Youtube tên “Cuộc sống tìm vàng” có đường link www.youtube.com/@cuocssongtimvang (tên cũ là Nhannamtao6336, đường link cũ là www.youtube.com/@Nhannamtao6336) và tên “bảo long” có đường link www.youtube.com/@thangtrinh8386.

Nguồn: Công an tỉnh Sơn La

Đồng thời, Long cũng tìm mua, thuê trên mạng 7 tài khoản ngân hàng gồm: 4 tài khoản ngân hàng VPBANK số 0334736641 tên TRAN THI HUONG, 394810468 tên DOAN HONG HIEP, 0855950649 tên HOANG THI ANH TUYET, 0778693229 tên NGUYEN THI DUNG và 03 tài khoản ngân hàng VIB số 087723980 tên BUI THI THUY LINH, 087062452 tên DUONG THI VAN ANH, 082171329 tên NGUYEN VAN CUONG.

Các đối tượng mua nhiều sim rác tổ chức livestream trên các kênh Youtube trên để bán các xô cát có chứa các hạt màu vàng rồi thực hiện đãi vàng ngay trên livestream, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người xem.

Mỗi đợt livestream trên 2 kênh Youtube trên, Hoàng Văn Nhanh đều đính kèm số Zalo để người xem kết bạn, trao đổi cách thức mua bán xô cát để đãi vàng. Hoàng Văn Nhanh bán mỗi xô cát với giá tiền 500.000 đồng, khi khách đồng ý và chuyển khoản tiền, các kênh Youtube trên sẽ đãi trực tiếp trên livestream.

Sau khi đãi xong, người trong livestream sẽ nhặt các hạt màu vàng và nói với người mua đây là vàng thật. Các đối tượng cân lên, quy đổi ra VNĐ và yêu cầu khách chuyển thêm tiền thuế, phí vận chuyển thì mới gửi vàng. Khi nạn nhân chuyển tiền xong, Hoàng Văn Nhanh và các đối tượng chặn Zalo, Youtube chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La thông báo, tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm có liên quan đến vụ việc nêu trên. Theo đó, lực lượng chức năng đề nghị các bị hại liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La theo địa chỉ: Số 678, đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La (Điều tra viên Lường Văn Hiểu – Số điện thoại 0969.309.636) để được giải quyết.