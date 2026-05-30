Công an cảnh báo đến người dùng email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng nhằm tránh nguy cơ bị lộ lọt dữ liệu, mất tài sản hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Internet và các nền tảng mạng xã hội hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Từ học tập, làm việc, giao tiếp đến mua sắm, thanh toán trực tuyến đều gắn liền với môi trường số. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích này là nguy cơ rò rỉ, đánh cắp và lợi dụng thông tin cá nhân ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều người dân chủ quan trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, dễ dàng cung cấp thông tin cho các đối tượng xấu thông qua các đường link giả mạo, cuộc gọi lừa đảo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Hậu quả có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, danh dự cũng như sự an toàn của mỗi cá nhân.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An khuyến nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Trong đó, người dùng cần đặt mật khẩu mạnh, có độ dài phù hợp, kết hợp chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt; không sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau.

Đối với các tài khoản quan trọng như email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hay ví điện tử, người dân nên kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) để tăng cường bảo mật.

Bên cạnh đó, cơ quan công an lưu ý người dân cần cảnh giác với các đường link, tệp đính kèm lạ; không truy cập hoặc tải xuống các nội dung từ nguồn không rõ danh tính. Đây là một trong những thủ đoạn phổ biến được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Một khuyến cáo quan trọng khác là tuyệt đối không chia sẻ các thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu ứng dụng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, ứng dụng và phần mềm bảo mật; kiểm tra và giới hạn quyền truy cập của các ứng dụng trên thiết bị để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác dữ liệu.

Đối với việc sử dụng Internet, Công an tỉnh Nghệ An khuyến nghị hạn chế đăng nhập các tài khoản quan trọng khi kết nối mạng Wi-Fi công cộng nhằm tránh nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người cần sử dụng Internet một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong thời đại số.

Khánh Huy

