FPT ký 6 hợp tác chuyển đổi AI với tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore

Loạt hợp tác này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của FPT trong làn sóng chuyển đổi AI toàn cầu, khi doanh nghiệp được nhiều tập đoàn hàng đầu tại Thái Lan, Singapore và khu vực tin tưởng lựa chọn đồng hành triển khai các chiến lược AI quy mô lớn. Đây cũng là minh chứng cho năng lực công nghệ, khả năng triển khai thực tiễn và uy tín của FPT trên thị trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế đối tác công nghệ chiến lược của Việt Nam trong khu vực.

Chia sẻ về các thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cho biết, việc các tập đoàn hàng đầu khu vực chọn FPT cho các chương trình chuyển đổi AI chiến lược phản ánh sự quan tâm và nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp đối với việc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, thách thức lớn nhất không nằm ở việc tiếp cận công nghệ, mà ở việc đưa AI vào đúng quy trình, đúng con người và đúng mô hình quản trị để tạo ra giá trị thực. Đó là lý do FPT xây dựng CASAN - khung năng lực AI-Native với 5 cấp độ, giúp doanh nghiệp có một lộ trình chuyển đổi AI rõ ràng từ giai đoạn khám phá đến khi AI trở thành năng lực cốt lõi của tổ chức. Những hợp tác lần này không chỉ mở rộng ứng dụng AI trong các ngành kinh tế trọng điểm mà còn góp phần hình thành các mô hình chuyển đổi AI quy mô lớn, tạo ra hiệu quả có thể đo lường và nhân rộng.

Tại Thái Lan, FPT ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF), tập đoàn nông công nghiệp và thực phẩm Thái Lan hàng đầu thế giới, nhằm nghiên cứu và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI, chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn nông nghiệp - thực phẩm hàng đầu thế giới. Trọng tâm hợp tác là nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và vận hành thông minh.

FPT đồng thời hợp tác với SCG, một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu ASEAN, để nghiên cứu và triển khai các sáng kiến AI và chuyển đổi số thế hệ mới trên toàn hệ sinh thái kinh doanh. Hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi AI, AI tự chủ (Agentic AI), vận hành thông minh, tư vấn ERP và phát triển hạ tầng số. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm tối ưu sản xuất bằng AI, dự báo bảo trì, quản lý chuỗi cung ứng thông minh, tự động hóa kho vận, kiểm soát chất lượng và Digital Twin, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành đồng thời hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững. Hợp tác được kỳ vọng sẽ mở rộng ứng dụng AI cho các công ty thành viên của SCG trong ngành hóa chất và hóa dầu, xi măng và vật liệu xây dựng, bao bì, logistics và chuyển đổi doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT và ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn SCG.

Tại Singapore, FPT mở rộng hợp tác với hàng loạt tập đoàn đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, logistics và giao thông.

Với UOB, FPT và ngân hàng đa quốc gia hàng đầu châu Á này sẽ hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi AI, chuyển đổi số, đổi mới dịch vụ tài chính và phát triển hệ sinh thái fintech khu vực.

Với Sembcorp, tập đoàn năng lượng và phát triển đô thị bền vững hàng đầu Singapore, FPT thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi AI, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị thông minh, mở đường cho các dự án chuyển đổi số quy mô lớn dựa trên thế mạnh của hai bên.

Trong lĩnh vực logistics và vận tải, FPT ký kết hợp tác với Singapore Airport Terminal Services (SATS), nhà cung cấp dịch vụ mặt đất và hàng hóa có trên 50 năm kinh nghiệm, nhằm khảo sát và phát triển hợp tác chiến lược trong AI, đổi mới công nghệ và logistics tại Singapore, Việt Nam và khu vực châu Á. Đồng thời, FPT sẽ hợp tác chiến lược với ComfortDelGro, một trong những tập đoàn vận tải đa quốc gia lớn nhất thế giới, nhằm phát triển các giải pháp vận tải thông minh, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên quy mô khu vực.

Loạt hợp tác với các doanh nghiệp đầu ngành cho thấy năng lực của FPT trong vai trò đối tác công nghệ đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các chiến lược chuyển đổi AI quy mô lớn, từ tư vấn, xây dựng giải pháp đến triển khai thực tiễn và tối ưu vận hành.

CASAN - Khung năng lực AI-Native của FPT gồm 5 cấp độ: Curious (Khám phá và thử nghiệm AI), Augmented (Ứng dụng AI để tăng năng suất cá nhân), Standard (Quản trị AI có hệ thống, quy chuẩn dữ liệu và kiến trúc), Automatic (AI tự vận hành các quy trình, tạo giá trị kinh doanh rõ rệt) và Native (Cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp lấy AI làm trung tâm). Mục đích cốt lõi của CASAN là cung cấp lộ trình bài bản, giúp doanh nghiệp tránh triển khai rời rạc, từ đó tối ưu hóa hiệu quả vận hành và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi AI.

Sau hơn một thập kỷ đầu tư, FPT đã xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện, trải dài từ nghiên cứu, phát triển nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đến đào tạo nhân lực từ bậc tiểu học tới tiến sĩ. Nền tảng FPT.AI hiện ghi nhận hơn 200 triệu lượt sử dụng mỗi tháng, giúp các đối tác quốc tế tiết kiệm tới 45% chi phí vận hành. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, FPT hiện là đối tác công nghệ của hơn 500 doanh nghiệp trong quá trình hiện đại hóa vận hành và chuyển đổi số quy mô lớn.

