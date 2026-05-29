Meta ra mắt gói thuê bao cho Facebook và Instagram Plus, có thêm tính năng gì?

Meta vừa chính thức giới thiệu loạt gói thuê bao trả phí mới dành cho các nền tảng mạng xã hội của mình gồm Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus.

Theo công bố, Facebook Plus và Instagram Plus có giá 3,99 USD/tháng (khoảng 104.000 đồng/tháng), trong khi WhatsApp Plus được bán với mức 2,99 USD/tháng (khoảng 78.000 đồng/tháng). Các gói này không thay thế phiên bản miễn phí hiện tại mà hoạt động như một lựa chọn nâng cấp dành cho người dùng muốn trải nghiệm thêm tính năng cao cấp.

Với Facebook Plus và Instagram Plus, Meta bổ sung hàng loạt tính năng cá nhân hóa và hỗ trợ tương tác như kéo dài thời gian hiển thị Story nhiều hơn 24h, tùy biến giao diện hồ sơ cá nhân, đổi icon ứng dụng, thay đổi font chữ, sử dụng “super reactions” cho Story hay xem trước Story mà không hiện tên trong danh sách người xem.

Ngoài ra, người dùng trả phí cũng được cung cấp thêm công cụ thống kê chi tiết hơn và một số tùy chọn giúp tăng khả năng tiếp cận nội dung trên nền tảng.

Trong khi đó, WhatsApp Plus tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm nhắn tin cá nhân hóa với các theme độc quyền, sticker cao cấp, nhạc chuông riêng và tăng số lượng đoạn chat được ghim.

Song song với các gói thuê bao mạng xã hội, Meta cũng đang thử nghiệm các gói AI trả phí mang thương hiệu “Meta One”, gồm Meta One Plus giá 7,99 USD/tháng (khoảng 208.000 đồng) và Meta One Premium giá 19,99 USD/tháng (khoảng 520.000 đồng).

Động thái mới cho thấy Meta đang đẩy mạnh chiến lược dịch vụ trả phí trong bối cảnh công ty phải chi hàng chục tỷ USD cho hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Hiện Meta cho biết các gói thuê bao sẽ được triển khai theo từng giai đoạn tại nhiều quốc gia trước khi mở rộng toàn cầu.

Theo Sơn Trần

Tiền Phong

Từ Khóa:
meta, AI

