Bắt tay với Meta, Việt Nam vừa phát động một việc trên toàn quốc trong lĩnh vực sẽ tạo ra 5.000 tỷ USD

Theo Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDC, đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại trị giá tương đương 5.000 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Công nghệ này cũng đang mở ra nhiều cơ hội thay đổi lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ngày 28/5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) đã phối hợp cùng Tập đoàn Meta và ĐH Duy Tân tổ chức lễ công bố chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026.

Đây là sáng kiến hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Meta nhằm tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các tổ chức/cá nhân trên toàn thế giới để giải quyết những thách thức quan trọng tầm quốc gia.

Theo Ban Tổ chức, Vietnam AI Innovation Challenge 2026 là lần đầu tiên Việt Nam có một hackathon AI-native ở quy mô quốc gia, nơi người tham gia không chỉ viết code mà còn trực tiếp xây dựng sản phẩm AI giải quyết bài toán của doanh nghiệp trong thời gian thực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Xúc tiến đầu tư và Công nghệ chiến lược, NIC: “Vietnam AI Innovation Challenge được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, với định hướng trở thành nền tảng kết nối năng lực AI của Việt Nam với các bài toán phát triển thực tiễn của doanh nghiệp và địa phương. Thông qua chương trình, các thách thức về sản xuất, logistics, dịch vụ công, giáo dục, y tế hay đô thị thông minh sẽ được mở ra cho cộng đồng AI cùng tham gia giải quyết bằng các giải pháp có khả năng triển khai thực tế”.

Theo ông Nguyễn Khánh Linh, NIC kỳ vọng chương trình không chỉ thúc đẩy ứng dụng AI nhanh hơn, hiệu quả hơn trong nền kinh tế, mà còn góp phần hình thành nguồn nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên AI.

Về phía Meta, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, Tập đoàn Meta, chia sẻ, Tập đoàn Meta đã đồng hành cùng với NIC với Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam từ năm 2022. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với NIC, các đối tác, doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, trường ĐH nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam.

Từ các giải pháp đổi mới sáng tạo trong AI và bán dẫn đến việc phát triển bộ dữ liệu ngôn ngữ tiếng Việt chất lượng cao ViGen với các dự án tập hợp cho gần 1 triệu giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh về kỹ năng số, kỹ năng AI từ năm 2018, Tập đoàn Meta cam kết đồng hành cùng với Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đổi mới sáng tạo.

“Trong năm 2026, chúng tôi sẽ tập hợp các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, vừa và nhỏ thực hiện vận dụng các công cụ AI trên nền tảng Meta trong quá trình phát triển kinh doanh và tiếp cận thị trường ở Việt Nam, khu vực và thế giới”, bà Thảo Griffiths cho biết.

Đồng thời, đại diện của Meta nhấn mạnh: “ Việt Nam là nơi quy tụ một trong những cộng đồng nhà phát triển sản phẩm công nghệ năng động nhất tại Đông Nam Á và Vietnam AI Innovation Challenge ra đời nhằm đưa động lực này trở thành những sản phẩm có giá trị thực tế nhằm giải quyết một loạt các bài toán thực tế từ doanh nghiệp. Meta tự hào được đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Tổ chức AI for Vietnam, và Đại học Duy Tân trong việc hỗ trợ các nhà phát triển trong suốt hành trình xây dựng sản phẩm của họ. Đây chính là những cá nhân sẽ góp phần định hình không chỉ hệ sinh thái công nghệ của Việt Nam, mà còn của cả khu vực – và Meta tự hào được đồng hành với họ trên hành trình đó”.

Trong khi đó, theo PGS Nguyễn Gia Như, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính và AI, ĐH Duy Tân, ĐH Duy Tân nhìn nhận chương trình này không chỉ là một hackathon, mà còn là bước đi quan trọng trong việc kiến tạo thế hệ nhân lực AI mới cho Việt Nam. Khi AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của quốc gia, thì những môi trường thực chiến như sự kiện này sẽ giúp người trẻ không chỉ học về AI, mà biết cách dùng AI để tạo ra sản phẩm, giải quyết bài toán thật và kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia toàn cầu.

“Chúng tôi kỳ vọng từ sự kiện 48 giờ tại Đà Nẵng sẽ xuất hiện những đội ngũ tài năng, những sản phẩm có khả năng triển khai thực tế và xa hơn là một thế hệ kỹ sư AI Việt Nam đủ bản lĩnh, đủ năng lực để bước ra khu vực và thế giới”, PGS Nguyễn Gia Như bày tỏ.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 sẽ có gì đặc biệt?

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 chính thức mở cổng đăng ký tham gia tại “vietnamaichallenge.com” từ hôm nay (28/5). Chương trình này hướng đến lập trình viên trẻ, sinh viên đại học và những người có nền tảng kỹ thuật muốn ứng dụng AI vào bài toán thực tế. Các hồ sơ sẽ được xét duyệt để đảm bảo chất lượng đội thi.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 dự kiến quy tụ 2.000 - 3.000 lập trình viên và người trẻ cùng giải các bài toán thực tế từ doanh nghiệp trong 48 giờ tại Đà Nẵng (17 - 19/7/2026). Chương trình này được đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta, Tổ chức AI for Vietnam (AIV) và ĐH Duy Tân, với sự đồng hành của Tổ chức AI Singapore, Vietnam AI Stars, STEAM for Vietnam, FPT Smart Cloud và Trường Đại học FPT. Đáng chú ý, sự kiện mở đầu bằng hành trình hội tụ trên hai chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội và TP HCM đến Đà Nẵng.

Theo BTC, Vietnam AI Innovation Challenge 2026 được tạo ra để đáp ứng đúng nhu cầu đào tạo và kết nối thế hệ lập trình viên Việt Nam có thể làm việc, sáng tạo và cạnh tranh trong kỷ nguyên AI. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực AI chất lượng cao và tìm ra hướng ứng dụng AI thực tế trong hoạt động của mình, thông qua chính những bài toán mà họ đặt ra cho các đội thi.

Tại Vietnam AI Innovation Challenge, người tham gia sẽ giải quyết các vấn đề thực tiễn cụ thể mà doanh nghiệp và tổ chức thực sự đang gặp phải.

Chương trình có đội ngũ chuyên gia Cố vấn giàu kinh nghiệm như mạng lưới cố vấn của chương trình quy tụ các chuyên gia trí tuệ nhân tạo quốc tế, nhà sáng lập công nghệ tại Thung lũng Silicon cùng đội ngũ kỹ sư và nhà nghiên cứu đến từ Google Research, Meta, Đại học Stanford, TikTok, NVIDIA, và nhiều công ty AI hàng đầu thế giới.

Nổi bật trong đó có bà Huyền Chip (Cựu Giảng viên Đại học Stanford, cựu kỹ sư tại NVIDIA và Snorkel AI), Tiến sĩ Bùi Duy Quốc Nghị (Google Research, tham gia phát triển hệ sinh thái Gemini AI của Google), ông JP Trần (TikTok, cựu kỹ sư tại Google và Intuit), ông Phú Hoàng (Yahoo) cùng nhiều diễn giả và chuyên gia cố vấn quốc tế khác.

Toàn bộ hành trình cuộc thi từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều vận hành trên nền tảng AI do ban tổ chức xây dựng.

Về giải thưởng, các đội đoạt giải của Vietnam AI Innovation Challenge sẽ được kết nối trực tiếp với doanh nghiệp đối tác để ký kết hợp đồng thử nghiệm hoặc hợp tác phát triển sản phẩm trong môi trường thực. Cùng với đó, các đôiị chiến thắng còn có cơ hội được tham dự vòng chung kết Vietnam AI Stars tại Silicon Valley, tham quan trụ sở các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, TikTok, Netflix...

