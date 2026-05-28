Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai tin được cuộc gọi 3 phút từng có giá bằng cả tuần lương: Công nghệ đã "phá giá" sự xa xỉ như thế nào?

Theo Minh Ngọc | 28-05-2026 - 09:37 AM | Kinh tế số

Nhìn lại hành trình "rẻ hóa" chấn động của công nghệ viễn thông

Ai tin được cuộc gọi 3 phút từng có giá bằng cả tuần lương: Công nghệ đã "phá giá" sự xa xỉ như thế nào?- Ảnh 1.

Suốt lịch sử, tốc độ truyền tin chưa từng vượt quá tầm hét của con người hay sải chân ngựa. Nhưng chuỗi cách mạng công nghệ nhen nhóm cùng cuộc Cách mạng Mỹ đã phá vỡ giới hạn này, trở thành bệ đỡ cho sự trỗi dậy của quốc gia suốt hành trình 250 năm qua.

Thuở sơ khai, các thuộc địa dọc Bờ Đông nước Mỹ đối mặt bài toán truyền thông hóc búa trên 1.000 dặm bờ biển và cách xa châu Âu tới 3.000 dặm.

Tin tức về Trận Lexington (19/4/1775) mất 2 ngày tới New York, 5 ngày tới Philadelphia, đến 9/5 tới Charleston và phải đợi đến 28/5 mới sang đến London.

Sau độc lập, sự chậm trễ này đe dọa sự gắn kết của quốc gia rộng gấp 4 lần nước Pháp. George Washington từng lo sợ vùng đất phía tây dãy Appalachia ly khai vì quá xa xôi, giao thương chủ yếu qua sông Mississippi và New Orleans bấy giờ vẫn thuộc Tây Ban Nha.

Sợi dây công nghệ kết nối cả đất nước rộng lớn

Để thống nhất đất nước, một công nghệ đột phá đã xuất hiện. Ngay từ năm 1753, một tác giả ký tên C.M. đề xuất dùng dòng điện truyền tin qua dây dẫn trên tạp chí Scots Magazine.

Máy điện báo sau đó được phát triển bởi William Cooke, Charles Wheatstone (Anh) và Samuel F.B. Morse (Mỹ). Hệ thống cùng bảng mã hiệu quả của Morse nhanh chóng trở thành chuẩn mực toàn cầu.

Nương theo mạng lưới đường sắt đang bùng nổ, đường dây điện báo bắt đầu bao phủ nước Mỹ. Năm 1861, chỉ 17 năm sau thông điệp đầu tiên của Morse: "Chúa đã tạo nên những điều kỳ diệu gì thế này?", đường dây đã vươn tới California, vượt 1.500 dặm miền Tây hoang dã.

Ai tin được cuộc gọi 3 phút từng có giá bằng cả tuần lương: Công nghệ đã "phá giá" sự xa xỉ như thế nào?- Ảnh 2.

Tin nóng ở Boston giờ đây đến San Francisco ngay trong ngày, khai sinh ra truyền thông hiện đại và "quyền lực thứ tư" trên chính trường. Điện báo cũng giúp chỉ huy Nội chiến Mỹ từ xa; Tổng thống Lincoln đã trải qua nhiều đêm tại phòng điện báo của Bộ Chiến tranh để đọc mật điện và trực tiếp điều quân.

Năm 1866, doanh nhân Mỹ Cyrus Field đặt thành công cáp xuyên Đại Tây Dương, rút ngắn thời gian truyền tin giữa Mỹ và châu Âu từ 2 tuần bằng tàu hơi nước xuống còn vài giây.

Đến thập niên 1880, mạng lưới cáp ngầm đã bao bọc toàn cầu. Khi núi lửa Krakatau (Indonesia) phun trào năm 1883, giới khoa học thế giới nhận được tin chỉ sau vài giờ.

Tuyến cáp này giúp Wall Street và London đồng bộ giá cổ phiếu gần như tức thời. Thị trường hàng hóa cũng mang tính toàn cầu. Năm 1886, nhà kinh tế Arthur Hadley nhận định: "Lúa mì vùng Dakota, lúa mì của Nga và Ấn Độ đang cạnh tranh trực tiếp; nguồn cung tại Odessa quyết định giá tại Chicago."

Tuy nhiên, điện báo vẫn cần kỹ thuật viên mã hóa/giải mã ở hai đầu. Nút thắt được tháo gỡ năm 1876 khi Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại, cho phép đàm thoại trực tiếp.

Giới kinh doanh lập tức giăng kín đường dây điện thoại mới. Nhưng vì chi phí đắt đỏ (năm 1927, cuộc gọi xuyên đại dương tốn 25 USD/phút, tối thiểu 3 phút, tương đương cả tuần lương trung lưu), phải đến giữa thập niên 1940 điện thoại mới phổ biến ở các hộ gia đình Mỹ.

"Đế chế" ngự trị không trung

Năm 1864, James Clerk Maxwell công bố thuyết điện từ (Hệ phương trình Maxwell). Năm 1886, Heinrich Hertz chứng minh sự tồn tại của sóng vô tuyến (radio).

Thập kỷ sau, Guglielmo Marconi phát triển hệ thống điện báo không dây thực tiễn; năm 1912, hệ thống này đã cứu sống các nạn nhân thảm kịch Titanic.

Đến năm 1920, ngành phát thanh (radio) ra đời tại Mỹ, đồng nhất văn hóa và thị trường toàn quốc, đồng thời trở thành vũ khí chính trị đắc lực qua các "Buổi trò chuyện bên bếp lửa" của Tổng thống Franklin Roosevelt.

Ai tin được cuộc gọi 3 phút từng có giá bằng cả tuần lương: Công nghệ đã "phá giá" sự xa xỉ như thế nào?- Ảnh 3.

Nghe radio tủ vào năm 1923

Radio thúc đẩy cuộc đua chế tạo vô tuyến truyền hình. Sau các hệ thống cơ học của John Logie Baird thập niên 1920, Philo Farnsworth (Mỹ) đã chuẩn hóa toàn ngành bằng ống tia âm cực. Dù bị hoãn bởi Thế chiến II, truyền hình bùng nổ từ năm 1948.

Đến thập niên 1960, vệ tinh viễn thông cho phép truyền hình trực tiếp xuyên lục địa. Nếu năm 1953 lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II phải chờ hôm sau mới chiếu tại Mỹ bằng cuộn phim vận chuyển qua đại dương, thì năm 1965 tang lễ Churchill đã được phát trực tiếp qua vệ tinh Telstar của AT&T.

Bước vào kỷ nguyên số﻿

Năm 1945, ENIAC, máy tính lập trình đầu tiên ra đời, xử lý nhanh gấp 1.000 lần máy cơ điện nhưng nặng tới 30 tấn, ngốn 150 kW điện và dùng 18.000 bóng chân không với 5 triệu mối hàn tay.

Sự ra đời của bóng bán dẫn (1948) và bộ vi xử lý trên chip silicon (1972) đã thu nhỏ kích thước, giảm chi phí và tăng hiệu năng máy tính theo cấp số nhân. Ngày nay, một học sinh mang trong ba lô sức mạnh tính toán vượt xa siêu máy tính Lầu Năm Góc thập niên 1950.

Thập niên 1990 chứng kiến sự bùng nổ của Internet và điện thoại di động (ra mắt năm 1992). Đến năm 2006, smartphone ra đời, trao quyền truy cập tri thức nhân loại tức thời. Hiện số smartphone hoạt động còn nhiều hơn cả dân số Trái Đất.

Hành trình thông tin từ thuở lập quốc của Mỹ vẫn tiến vũ bão. Như danh ca Al Jolson từng nói trong bộ phim có tiếng đầu tiên cách đây một thế kỷ: "Bạn vẫn chưa thấy gì đâu!" (You ain't seen nothing yet). Tương lai công nghệ chắc chắn sẽ còn nhiều điều kinh ngạc hơn nữa.

Nguồn: WSJ﻿

Theo Minh Ngọc

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027

Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027 Nổi bật

Phía sau lớp vỏ "AI cho mọi người": Một hệ thống phân tầng kinh tế mới đang hình thành từ những dòng code

Phía sau lớp vỏ "AI cho mọi người": Một hệ thống phân tầng kinh tế mới đang hình thành từ những dòng code Nổi bật

Nhóm hacker bí ẩn từng làm rò rỉ công cụ tấn công mạng

Nhóm hacker bí ẩn từng làm rò rỉ công cụ tấn công mạng

08:38 , 28/05/2026
Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp

Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp

08:00 , 28/05/2026
Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị điện tử tăng cao

Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị điện tử tăng cao

17:40 , 27/05/2026
Tất cả người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý thông tin quan trọng sau

Tất cả người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý thông tin quan trọng sau

16:59 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên