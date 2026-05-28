Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp

Bài toán không chỉ là công nghệ

Phát triển bền vững đang trở thành một ưu tiên trong chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách lớn nhất thường không nằm ở việc doanh nghiệp có mục tiêu hay không, mà nằm ở khả năng biến mục tiêu đó thành hành động cụ thể ở từng phòng ban.

Đây cũng là vấn đề mà đội "Phanh", gồm anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương, hai học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại học Kinh tế Quốc dân, lựa chọn giải quyết tại SEPT Innovation Challenge 2026.

Theo thông tin từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp - NEU, đội "Phanh" đã giành Quán quân Thử thách số III với đề bài của Invia Travel GmbH mang tên "AI-Powered Sustainability Framework for Departmental Action".

Cuộc thi do Trung tâm Năng lực SEPT, Đại học Leipzig, Đức phối hợp cùng GIZ và DAAD thực hiện, thu hút học viên từ 8 trường đại học tại Việt Nam và Ấn Độ. Các đội thi được đặt trong bối cảnh giải quyết bài toán thực tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức.

AI như một lớp hỗ trợ quản trị

Khác với cách nhìn AI như một công cụ tạo nội dung đơn lẻ, giải pháp của đội "Phanh" hướng AI vào một bài toán quản trị cụ thể: hỗ trợ các phòng ban hiểu, lựa chọn và triển khai hành động phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh công việc.

Trong một doanh nghiệp, cùng một mục tiêu phát triển bền vững có thể được diễn giải rất khác nhau giữa bộ phận marketing, chăm sóc khách hàng, vận hành hay nhân sự. Nếu thiếu hướng dẫn cụ thể, nhân sự có thể lúng túng trong việc xác định hành động ưu tiên hoặc gặp rủi ro khi truyền thông về các cam kết bền vững.

Giải pháp của đội "Phanh" được thiết kế như một hệ thống khung tư vấn, có hỗ trợ bởi AI. Người dùng có thể thực hiện đánh giá nhanh, lựa chọn chức năng và phòng ban, nhận hướng dẫn theo tình huống, xem các gợi ý nên làm – không nên làm, cảnh báo rủi ro và cơ sở giải thích cho từng khuyến nghị.

Chị Đinh Hà Phương, học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cách tiếp cận này cho thấy một xu hướng quan trọng của kinh tế số: AI không chỉ giúp tự động hóa tác vụ, mà còn có thể đóng vai trò như một lớp hỗ trợ tri thức, giúp tổ chức chuẩn hóa cách ra quyết định và cải thiện năng lực vận hành.

Giá trị nằm ở khả năng ứng dụng thực tế

Sau hành trình 10 tuần đào tạo, huấn luyện chuyên sâu và phát triển giải pháp, đội "Phanh" đã vượt qua các vòng đối đầu để giành vị trí cao nhất ở Challenge III. Theo NEU, giải pháp của đội được đánh giá cao nhờ tư duy đột phá và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Anh Nguyễn Hoàng Anh cùng đội "Phanh" phát triển giải pháp AI hỗ trợ hành động phát triển bền vững.

Với chiến thắng này, anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương sẽ có cơ hội tham gia chương trình học tập và làm việc kéo dài 4 tuần tại Đức trong mùa hè 2026, bao gồm Campus 2 Career Summer School và hoạt động tiếp tục phát triển dự án cùng doanh nghiệp đối tác Invia Travel GmbH.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, điểm đáng chú ý của câu chuyện không chỉ là một giải thưởng quốc tế, mà là cách học viên Việt Nam tiếp cận bài toán thực tế: kết hợp công nghệ, quản trị và phát triển bền vững để tạo ra một giải pháp có thể đi vào vận hành thực tế.

Chị Đinh Hà Phương cùng đội "Phanh" trong hành trình 10 tuần phát triển giải pháp tại SEPT Innovation Challenge 2026.

Trong bối cảnh AI đang dần trở thành hạ tầng mới của doanh nghiệp, những mô hình như vậy cho thấy tiềm năng của AI trong việc hỗ trợ các tổ chức không chỉ làm nhanh hơn, mà còn hành động có định hướng và có trách nhiệm hơn.