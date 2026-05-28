Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp

Ánh Dương | 28-05-2026 - 08:00 AM | Kinh tế số

Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp

Chiến thắng của đội "Phanh" tại SEPT Innovation Challenge 2026 cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý trong kinh tế số: dùng AI để giúp doanh nghiệp chuyển các mục tiêu phát triển bền vững từ cấp chiến lược thành hành động cụ thể trong vận hành hằng ngày.

Bài toán không chỉ là công nghệ

Phát triển bền vững đang trở thành một ưu tiên trong chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách lớn nhất thường không nằm ở việc doanh nghiệp có mục tiêu hay không, mà nằm ở khả năng biến mục tiêu đó thành hành động cụ thể ở từng phòng ban.

Đây cũng là vấn đề mà đội "Phanh", gồm anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương, hai học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại học Kinh tế Quốc dân, lựa chọn giải quyết tại SEPT Innovation Challenge 2026.

Theo thông tin từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp - NEU, đội "Phanh" đã giành Quán quân Thử thách số III với đề bài của Invia Travel GmbH mang tên "AI-Powered Sustainability Framework for Departmental Action".

Cuộc thi do Trung tâm Năng lực SEPT, Đại học Leipzig, Đức phối hợp cùng GIZ và DAAD thực hiện, thu hút học viên từ 8 trường đại học tại Việt Nam và Ấn Độ. Các đội thi được đặt trong bối cảnh giải quyết bài toán thực tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức.

AI như một lớp hỗ trợ quản trị

Khác với cách nhìn AI như một công cụ tạo nội dung đơn lẻ, giải pháp của đội "Phanh" hướng AI vào một bài toán quản trị cụ thể: hỗ trợ các phòng ban hiểu, lựa chọn và triển khai hành động phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh công việc.

Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp- Ảnh 1.

SEPT Innovation Challenge 2026 là cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế do SEPT Competence Center, Đại học Leipzig phối hợp cùng GIZ và DAAD thực hiện.

Trong một doanh nghiệp, cùng một mục tiêu phát triển bền vững có thể được diễn giải rất khác nhau giữa bộ phận marketing, chăm sóc khách hàng, vận hành hay nhân sự. Nếu thiếu hướng dẫn cụ thể, nhân sự có thể lúng túng trong việc xác định hành động ưu tiên hoặc gặp rủi ro khi truyền thông về các cam kết bền vững.

Giải pháp của đội "Phanh" được thiết kế như một hệ thống khung tư vấn, có hỗ trợ bởi AI. Người dùng có thể thực hiện đánh giá nhanh, lựa chọn chức năng và phòng ban, nhận hướng dẫn theo tình huống, xem các gợi ý nên làm – không nên làm, cảnh báo rủi ro và cơ sở giải thích cho từng khuyến nghị.

Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp- Ảnh 2.

Chị Đinh Hà Phương, học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cách tiếp cận này cho thấy một xu hướng quan trọng của kinh tế số: AI không chỉ giúp tự động hóa tác vụ, mà còn có thể đóng vai trò như một lớp hỗ trợ tri thức, giúp tổ chức chuẩn hóa cách ra quyết định và cải thiện năng lực vận hành.

Giá trị nằm ở khả năng ứng dụng thực tế

Sau hành trình 10 tuần đào tạo, huấn luyện chuyên sâu và phát triển giải pháp, đội "Phanh" đã vượt qua các vòng đối đầu để giành vị trí cao nhất ở Challenge III. Theo NEU, giải pháp của đội được đánh giá cao nhờ tư duy đột phá và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Hoàng Anh cùng đội "Phanh" phát triển giải pháp AI hỗ trợ hành động phát triển bền vững.

Với chiến thắng này, anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương sẽ có cơ hội tham gia chương trình học tập và làm việc kéo dài 4 tuần tại Đức trong mùa hè 2026, bao gồm Campus 2 Career Summer School và hoạt động tiếp tục phát triển dự án cùng doanh nghiệp đối tác Invia Travel GmbH.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, điểm đáng chú ý của câu chuyện không chỉ là một giải thưởng quốc tế, mà là cách học viên Việt Nam tiếp cận bài toán thực tế: kết hợp công nghệ, quản trị và phát triển bền vững để tạo ra một giải pháp có thể đi vào vận hành thực tế.

Học viên NEU thắng hackathon quốc tế với giải pháp AI cho doanh nghiệp- Ảnh 4.

Chị Đinh Hà Phương cùng đội "Phanh" trong hành trình 10 tuần phát triển giải pháp tại SEPT Innovation Challenge 2026.

Trong bối cảnh AI đang dần trở thành hạ tầng mới của doanh nghiệp, những mô hình như vậy cho thấy tiềm năng của AI trong việc hỗ trợ các tổ chức không chỉ làm nhanh hơn, mà còn hành động có định hướng và có trách nhiệm hơn.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027

Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027 Nổi bật

Phía sau lớp vỏ "AI cho mọi người": Một hệ thống phân tầng kinh tế mới đang hình thành từ những dòng code

Phía sau lớp vỏ "AI cho mọi người": Một hệ thống phân tầng kinh tế mới đang hình thành từ những dòng code Nổi bật

Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị điện tử tăng cao

Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị điện tử tăng cao

17:40 , 27/05/2026
Tất cả người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý thông tin quan trọng sau

Tất cả người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý thông tin quan trọng sau

16:59 , 27/05/2026
Dọn rác AI trên môi trường mạng

Dọn rác AI trên môi trường mạng

15:53 , 27/05/2026
Trung Quốc tăng tốc cuộc đua robot, ENGINEAI tuyên bố sản xuất một robot hình người cứ sau 15 phút

Trung Quốc tăng tốc cuộc đua robot, ENGINEAI tuyên bố sản xuất một robot hình người cứ sau 15 phút

15:09 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên