Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027

Theo Max | 27-05-2026 - 08:34 AM | Kinh tế số

Micron dự kiến HBM4E bắt đầu nâng sản lượng trong năm 2027, các lô mẫu đầu tiên dùng mô-đun DRAM tiến trình 1-gamma.

Nguồn tin từ JPMorgan cho biết Micron dự báo tình trạng thiếu hụt các loại bộ nhớ phục vụ tính toán hiệu năng cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM), bộ nhớ NAND và bộ nhớ DRAM có thể kéo dài hết năm 2026 và lâu hơn.

Theo ghi nhận của JPMorgan tại Hội nghị Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông toàn cầu thường niên lần thứ 54 do J.P. Morgan tổ chức ở Boston (bang Massachusetts), Micron nhận định thị trường bộ nhớ sẽ tiếp tục “căng” nguồn cung vì các chip bộ nhớ hiệu năng cao đang trực tiếp giúp tăng năng lực của các mô hình AI. Micron cũng cho rằng năng lực cung ứng của HBM, NAND và DRAM không dễ mở rộng trong thời gian ngắn, nên tình trạng khan hàng có thể kéo dài.

JPMorgan phân tích có nhiều yếu tố khiến nguồn cung bộ nhớ khó theo kịp nhu cầu. Một phần đến từ việc mỗi thế hệ bộ nhớ mới mang lại mức cải thiện hiệu năng giảm dần so với trước, đồng thời các chip HBM đời mới có kích thước khuôn chip lớn hơn, làm tăng độ phức tạp và hạn chế sản lượng. Bên cạnh đó, Micron và JPMorgan đều nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của quang khắc EUV trong sản xuất DRAM thế hệ mới.

Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027- Ảnh 1.

Về sản xuất, Micron tiết lộ nhu cầu bùng nổ từ các ứng dụng AI đang đẩy tiến trình 1-gamma trở thành tiến trình DRAM có sản lượng lớn nhất trong lịch sử hãng nếu tính theo tổng số tấm bán dẫn xuất xưởng. HBM thường được dùng trong bộ xử lý đồ họa cho AI và dựa trên việc xếp chồng nhiều lớp DRAM rồi đóng gói thành một cụm, vì vậy nguồn cung DRAM cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng HBM. Micron cho biết hãng tiếp tục tích hợp công nghệ EUV vào sản xuất bộ nhớ trên tiến trình 1-gamma.

Micron cũng đưa ra cập nhật về các thế hệ HBM tiếp theo. Do nhu cầu AI tăng mạnh, tốc độ nâng sản lượng HBM4 đang nhanh gấp đôi so với giai đoạn nâng sản lượng HBM3. Hãng dự kiến HBM4E - thế hệ kế tiếp của HBM4 - sẽ bắt đầu nâng sản lượng trong năm 2027, với những lô mẫu đầu tiên sử dụng các mô-đun DRAM được sản xuất trên tiến trình 1-gamma.

Ngoài mảng bộ nhớ cho tính toán, Micron cho biết sự tăng lên của “cửa sổ ngữ cảnh” trong AI và khối lượng công việc suy luận cũng giúp hãng giành thêm thị phần ở thị trường ổ SSD. Theo Micron, hãng đang làm việc chặt với khách hàng để phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ cung cấp các mẫu có sẵn theo dạng tiêu chuẩn.

Theo Max

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
chip, AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ tháng sau, VNeID và VNeTraffic sẽ tích hợp thêm một loại giấy tờ mới: Cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi

Từ tháng sau, VNeID và VNeTraffic sẽ tích hợp thêm một loại giấy tờ mới: Cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi Nổi bật

“Bỏ tiền túi trái, lấy ra túi phải”: Cơn sốt AI có đang được xây trên doanh thu “ảo”?

“Bỏ tiền túi trái, lấy ra túi phải”: Cơn sốt AI có đang được xây trên doanh thu “ảo”? Nổi bật

Tôi đã bỏ hết mọi công cụ AI sau khi phát hiện ra “tính năng vô giá” này trên Gemini: Thực sự đáng tiền

Tôi đã bỏ hết mọi công cụ AI sau khi phát hiện ra “tính năng vô giá” này trên Gemini: Thực sự đáng tiền

08:00 , 27/05/2026
Huawei công bố “định luật mới” thay thế Định luật Moore, chuẩn bị tạo ra chip tương đương 1,4nm dù bị chặn máy EUV

Huawei công bố “định luật mới” thay thế Định luật Moore, chuẩn bị tạo ra chip tương đương 1,4nm dù bị chặn máy EUV

07:35 , 27/05/2026
Hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch chuyển tiền sau khi nhận cảnh báo này

Hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch chuyển tiền sau khi nhận cảnh báo này

19:56 , 26/05/2026
Muốn không bị AI đào thải hãy áp dụng ngay bí quyết sinh tồn này từ năm 1920

Muốn không bị AI đào thải hãy áp dụng ngay bí quyết sinh tồn này từ năm 1920

19:03 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên