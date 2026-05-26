Hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch chuyển tiền sau khi nhận cảnh báo này

Đây là thông tin được ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết tại họp báo Ngày Tài chính số 2026, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND TPHCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở Công Thương TPHCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức, chiều 26-5 ở TPHCM.

Ông Tuấn cho biết Ngân hàng Nhà nước đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO). Đây là hệ thống cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về chương trình. Ảnh: Quang Định

Tính đến hết ngày 17-5, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,2 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 4.500 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, với chủ đề "Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số", chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, còn hướng tới mục tiêu cao hơn là tài chính toàn diện. Từ đó, giúp mọi người dân, từ người dân thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho rằng trong bối cảnh TPHCM được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, thì lĩnh vực công nghiệp - thương mại cũng gắn chặt với những chỉ tiêu rất cụ thể. Trong đó, ngành công thương đang tập trung phát triển hạ tầng, triển khai các giải pháp nhằm đưa TPHCM phát triển theo hướng mua sắm, tiêu dùng văn minh và hiện đại thông, thanh toán không tiền mặt, thanh toán số đáp ứng xu hướng đó.

Đại biểu khảo sát các tiểu thương chợ Bến Thành đã ứng dụng mã QR trong thanh toán. Ảnh: Quang Định

Chương trình "Ngày Tài chính số 2026" diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 9-2026 với nhiều hoạt động nổi bật. Mở đầu là chiến dịch Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích, triển khai tại các khu vực giao thương sôi động như chợ Bến Thành, phố ẩm thực Phan Xích Long… nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa thanh toán số, kết nối các giải pháp thanh toán thông minh, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch quốc tế.