Tỷ phú Bill Gates chỉ ra 3 công việc AI không thể thay thế trong tương lai

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu. Từ viết nội dung, dịch thuật cho tới lập trình, ngày càng nhiều công việc có thể được hỗ trợ hoặc tự động hóa bằng AI, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất việc ở nhiều ngành nghề.

Tuy nhiên, tỷ phú Bill Gates cho rằng vẫn có những lĩnh vực mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn con người.

Theo Bill Gates, phát triển phần mềm, nghiên cứu khoa học và ngành năng lượng sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tương lai, bởi đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm thực tế, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện, các yếu tố mà AI hiện vẫn khó có thể thay thế hoàn toàn.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp. Nhiều công cụ hiện đã có thể tạo nội dung, phân tích dữ liệu, viết mã lập trình hay hỗ trợ xử lý các công việc văn phòng.

Một nghiên cứu gần đây của Morgan Stanley cho thấy quá trình tự động hóa bằng AI đã bắt đầu thay thế một phần lao động tại nhiều nền kinh tế phát triển. Báo cáo nhận định công nghệ này đang tạo ra những thay đổi lớn đối với thị trường việc làm toàn cầu.

Theo các chuyên gia, những công việc mang tính lặp lại hoặc phụ thuộc nhiều vào xử lý dữ liệu và văn bản sẽ là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất trong thời gian tới.

Ngành phần mềm vẫn cần con người giám sát

Dù AI hiện đã có khả năng viết mã lập trình, Bill Gates cho rằng các lập trình viên vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghệ.

Theo ông, AI có thể giúp tăng tốc quá trình lập trình, nhưng chưa thể hoạt động hoàn toàn độc lập. Các kỹ sư phần mềm vẫn cần tham gia để kiểm tra lỗi, tối ưu hệ thống và đảm bảo phần mềm vận hành ổn định.

Ngoài ra, việc xây dựng sản phẩm công nghệ không chỉ đơn thuần là viết code. Quá trình này còn liên quan tới tư duy logic, thiết kế hệ thống và đưa ra quyết định chiến lược, những yếu tố mà AI hiện chưa thể thay thế hoàn toàn con người.

Đồng thời, vị tỷ phú cũng cho rằng các hệ thống AI hiện tại vẫn cần con người giám sát để tránh sai sót hoặc đưa ra kết quả thiếu chính xác.

AI chưa thể thay thế tư duy sáng tạo trong khoa học

Lĩnh vực thứ hai được Bill Gates đánh giá có khả năng chống chịu tốt trước AI là nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong các ngành sinh học và y học.

Theo ông, AI có thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian ngắn, hỗ trợ các nhà khoa học phân tích và tìm ra xu hướng. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn chưa thể thay thế khả năng sáng tạo, trực giác và tư duy phản biện của con người.

Trong nghiên cứu khoa học, việc đặt ra giả thuyết mới hoặc tìm hướng tiếp cận khác biệt thường đóng vai trò quan trọng không kém việc xử lý dữ liệu. Đây được xem là lợi thế mà con người vẫn đang nắm giữ.

Bill Gates cho rằng những bước tiến lớn trong y học hay khoa học vẫn cần tới khả năng đặt câu hỏi và suy nghĩ sáng tạo của các nhà nghiên cứu.

Ngành năng lượng đòi hỏi kinh nghiệm thực tế

Ngành năng lượng là lĩnh vực thứ ba được Bill Gates nhắc tới. Theo ông, các ngành như dầu khí, điện hạt nhân hay năng lượng tái tạo đều yêu cầu kinh nghiệm thực tiễn và khả năng xử lý tình huống trong thời gian thực.

Trong những môi trường mà sai sót có thể gây hậu quả nghiêm trọng, yếu tố con người vẫn đóng vai trò then chốt. Các công việc như quản lý hệ thống, ứng phó sự cố, điều phối nhu cầu năng lượng hay hoạch định chiến lược hiện chưa thể hoàn toàn giao cho AI đảm nhiệm.

Dù AI có thể hỗ trợ dự báo và phân tích dữ liệu, việc vận hành thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào chuyên môn và khả năng ra quyết định của con người.

Nhiều ngành nghề đang đối mặt nguy cơ bị AI thay thế trong tương lai

Trong khi đó, một báo cáo do Microsoft thực hiện cho thấy nhiều ngành nghề đang có mức độ bị ảnh hưởng cao bởi AI.

Phiên dịch viên và biên dịch viên được đánh giá là nhóm nghề chịu ảnh hưởng lớn nhất. Đồng thời, các ngành như biên tập nội dung, viết lách, nghiên cứu lịch sử hay toán học cũng được cho là dễ bị tác động bởi công nghệ này.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Kieran Tomlinson, điều đó không đồng nghĩa những ngành nghề trên sẽ biến mất hoàn toàn. Khái niệm này chủ yếu phản ánh mức độ AI có thể tham gia vào một số công đoạn công việc.

Điều này đồng nghĩa nhiều lao động sẽ phải thích nghi, học cách kết hợp AI vào quy trình làm việc để duy trì khả năng cạnh tranh trong tương lai.

Nhiều chuyên gia cho rằng AI sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tới hầu hết lĩnh vực trong những năm tới. Tuy nhiên, mức độ tác động sẽ không giống nhau giữa các ngành nghề.

Các nhận định của Bill Gates cho thấy những lĩnh vực đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng phân tích chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn vẫn sẽ duy trì vai trò quan trọng trong kỷ nguyên AI.