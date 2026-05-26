Google thêm tính năng mới này vào Android 17, dùng giống iOS

Google vừa giới thiệu tính năng "Continue On" trên Android 17 tại sự kiện Google I/O 2026, cho phép người dùng chuyển liền mạch từ điện thoại sang máy tính bảng mà không mất ngữ cảnh đang làm dở.

Tính năng này hoạt động theo cách gần giống Handoff của Apple: bạn đang làm gì trên thiết bị này, thiết bị kia sẽ gợi ý để bạn tiếp tục đúng tại đó. Ví dụ, nếu đang chỉnh sửa tài liệu trong Google Docs trên điện thoại, máy tính bảng sẽ tự động hiện lối tắt để mở lại tài liệu đó, đúng vị trí con trỏ cuộn, đúng chỗ đang chỉnh sửa, không cần tìm lại từ đầu.

Duyệt web cũng được hỗ trợ tương tự. Các tab Chrome có thể di chuyển giữa các thiết bị. Ngoài ra, Google còn bổ sung tùy chọn mở bằng trình duyệt khi ứng dụng tương ứng không có mặt trên thiết bị nhận, thay vì báo lỗi, Android sẽ tiếp tục tác vụ đó trong cửa sổ trình duyệt.

Google xây dựng hệ thống này theo hướng "tiếp nối hành trình người dùng" giữa các thiết bị Android đăng nhập cùng một tài khoản Google. Khi ra mắt, tính năng chủ yếu tập trung vào chuyển đổi từ điện thoại sang máy tính bảng, nhưng kiến trúc bên dưới được thiết kế rộng hơn. Google cũng cung cấp bộ công cụ lập trình chuyên biệt để các nhà phát triển tích hợp tính năng này vào ứng dụng của mình, và đã có đồn đoán rằng thiết bị ChromeOS cũng có thể được hỗ trợ trong tương lai.

Về phía Samsung, người dùng Galaxy đã quen với các tính năng liên kết thiết bị tương tự từ trước, thông qua giao diện One UI: Samsung Notes, Samsung Internet, đồng bộ bảng tạm và tích hợp với laptop Galaxy Book đã giúp hệ sinh thái Galaxy khá liền mạch. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Google tham vọng hơn vì nhắm đến toàn bộ hệ sinh thái Android, bao gồm cả ứng dụng của bên thứ ba, không chỉ giới hạn trong phần cứng của một hãng.

Đây cũng là một trong những điểm yếu lâu năm của Android. Hệ điều hành luôn nổi bật về sự linh hoạt và đa dạng phần cứng, nhưng chuyển đổi giữa các thiết bị thường không mượt mà như trên hệ sinh thái Apple. "Continue On" chưa hẳn là đột phá, nhưng các tính năng kiểu này thường trở nên rất hữu ích khi đã quen dùng. Nếu được các nhà phát triển áp dụng rộng rãi, việc chuyển đổi giữa các thiết bị Android có thể sẽ bớt rời rạc đáng kể so với hiện tại.

Tính năng dự kiến ra mắt cùng Android 17 vào cuối năm 2026, với giai đoạn thử nghiệm qua các bản dựng thử nghiệm trước khi phát hành chính thức.