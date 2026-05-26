AI đang thay đổi Internet như thế nào?

Khách tham dự đi qua biển hiệu Google tại hội nghị Google I/O ở Mountain View, California, Mỹ, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Getty Images)

AI đang thay đổi Internet, từ cách người dùng tìm kiếm thông tin, mua sắm trực tuyến đến cách họ tương tác với mạng xã hội.

Theo CNN, Google đang thực hiện nhiều thay đổi lớn với công cụ tìm kiếm đã tồn tại nhiều thập kỷ, trong bối cảnh người dùng ngày càng đặt ra các yêu cầu dài và phức tạp hơn. Ông Robby Stein, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm Google Search, cho biết nhiều người hiện đặt những câu hỏi khó, không còn có câu trả lời rõ ràng ở một trang web cụ thể nào.

Một tính năng mới của Google cho phép công cụ tìm kiếm tạo hình ảnh tùy chỉnh, đồ họa tương tác và cả các ứng dụng nhỏ ngay trên trang kết quả, bằng cách tổng hợp nhiều nguồn trên Internet. Đây là một trong những cập nhật được Google công bố tại hội nghị thường niên trong tuần này.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ giúp máy móc mô phỏng một số năng lực của con người như phân tích dữ liệu, tạo nội dung hoặc trả lời câu hỏi. Sự phát triển của AI đang khiến người dùng thay đổi cách tìm kiếm, khi nhiều người bắt đầu gõ các câu hỏi dài, cụ thể và mang tính hội thoại hơn, thay vì chỉ dùng vài từ khóa ngắn.

Theo Google, các truy vấn trên AI Mode - chế độ tìm kiếm theo kiểu đối thoại của Google - có độ dài trung bình gấp 3 lần tìm kiếm thông thường. Dữ liệu từ công ty SEO và tiếp thị Semrush cũng cho thấy số truy vấn dạng hội thoại tăng, trong khi kiểu tìm kiếm bằng từ khóa giảm.

Sự thay đổi này một phần đến từ các công cụ như ChatGPT, chatbot AI có khả năng trả lời, tóm tắt, so sánh thông tin và soạn thảo nội dung. Các chuyên gia cho rằng ChatGPT đã góp phần “huấn luyện” người dùng tìm kiếm theo cách tự nhiên và dài hơn.

AI cũng đang tác động mạnh đến mạng xã hội. Những nhân vật ảo do AI tạo ra, như Aitana Lopez, Lil’ Miquela hay Lu do Magalu, thu hút lượng lớn người theo dõi và được các thương hiệu quan tâm vì chi phí thường thấp hơn người có ảnh hưởng thật, đồng thời có thể dễ dàng điều chỉnh theo từng chiến dịch.

Trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến, Adobe cho biết lưu lượng truy cập vào các trang bán lẻ tại Mỹ từ các dịch vụ AI đã tăng 393% trong 3 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ. Google, Amazon, Meta và OpenAI đều đang phát triển các công cụ mua sắm bằng AI, cho phép người dùng so sánh sản phẩm, giá cả và lịch sử giá dễ dàng hơn.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng website chất lượng do con người tạo ra vẫn có vai trò quan trọng. AI có thể làm thay đổi cách người dùng đi tới thông tin, nhưng Internet vẫn tiếp tục phụ thuộc vào nội dung đáng tin cậy để phục vụ tìm kiếm, mua sắm và ra quyết định.