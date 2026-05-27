Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị điện tử tăng cao

Hiện nay, việc dồn nguồn lực để xây dựng các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang dẫn đến tình trạng khan hiếm các loại chip nhớ và làm tăng giá các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ thông nhất, đặc biệt là các thiết bị lưu trữ như ổ cứng SSD, thẻ nhớ, USB…

Một chiếc ổ cứng di động 4 Tb trên một trong các trang thương mại điện tử lớn nhất tại Mỹ ngay cả sau khi khuyến mãi, cũng tăng tới gần 350% so với cách đây 1 năm và cũng không còn nhiều hàng để bán.

Khảo sát của PCWorld cho thấy tất cả các loại thiết bị lưu trữ như USB-A, USB-C, thẻ nhớ SD, MicroSD, đều tăng giá đáng kể trong năm qua. Một số loại giá còn tăng hơn gấp đôi.

Nguyên nhân của những đợt tăng giá này bắt nguồn từ các hạn chế kéo dài trong khâu sản xuất chip nhớ và thiết bị lưu trữ, khiến ngay cả những giải pháp lưu trữ ngoài cơ bản nhất cũng trở nên đắt đỏ hơn cho người tiêu dùng.

Xu hướng này đã được Reuters tổng kết qua phát biểu của Chủ tịch Tập đoàn SK Hàn Quốc khi dự báo về tình trạng thiếu hụt chip nhớ băng thông cao, có thể gây khan hiếm nguồn cung với các ổ đĩa lưu trữ dữ liệu. Tình trạng thiếu hụt này có thể kéo dài tới tận năm 2030 do nhu cầu ngày càng tăng của các hệ thống AI.

Theo phân tích của nhiều tờ báo, chu kỳ thị trường vài năm gần đây cho thấy, các thiết bị nhớ từng trải qua những giai đoạn biến động mạnh về giá. Do đó hầu hết các nhà sản xuất đều chưa quyết liệt tăng sản lượng. Tuy nhiên, điều này lại tác động mạnh đến các ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng khác.

Theo tờ Nhật báo phố Wall, tình trạng này đã khiến nguồn cung linh kiện khan hiếm hơn đối với các công ty sản xuất điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, máy chơi game và nhiều thiết bị điện tử khác. Đồng thời, châm ngòi cho một đợt tăng giá mang tính lịch sử từ đầu năm ngoái.

Đối mặt với tình trạng giá chip nhớ tăng phi mã, các công ty điện tử lớn nhất thế giới đang phải cân nhắc nhiều phương án ứng phó đầy khó khăn như tăng giá bán sản phẩm, tự gánh chịu phần chi phí gia tăng, hoặc điều chỉnh lại các thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Còn trên tờ The Guardian, Giám đốc điều hành của một công ty viễn thông lớn cũng cho biết, đợt tăng giá này dù chủ yếu tác động đến các dòng điện thoại thông minh, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến giá thành các thiết bị định tuyến. Vì chip nhớ là linh kiện thiết yếu với hầu hết mọi thiết bị điện tử hiện đại.

Sự bùng nổ của AI đang làm thay đổi cán cân cung - cầu trên thị trường chip nhớ toàn cầu. Khi nguồn lực sản xuất được dồn nhiều hơn cho trung tâm dữ liệu, các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ thông có nguy cơ còn đắt đỏ hơn. Đây là một ví dụ cho thấy, chi phí của làn sóng AI đang lan dần từ hạ tầng công nghệ sang đời sống tiêu dùng.