Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị điện tử tăng cao

Theo Hoàng Hải | 27-05-2026 - 17:40 PM | Kinh tế số

Từ ổ cứng SSD đến thẻ nhớ, nhiều thiết bị lưu trữ ghi nhận mức tăng giá mạnh do thiếu hụt chip nhớ phục vụ AI.

Hiện nay, việc dồn nguồn lực để xây dựng các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang dẫn đến tình trạng khan hiếm các loại chip nhớ và làm tăng giá các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ thông nhất, đặc biệt là các thiết bị lưu trữ như ổ cứng SSD, thẻ nhớ, USB…

Một chiếc ổ cứng di động 4 Tb trên một trong các trang thương mại điện tử lớn nhất tại Mỹ ngay cả sau khi khuyến mãi, cũng tăng tới gần 350% so với cách đây 1 năm và cũng không còn nhiều hàng để bán.

Khảo sát của PCWorld cho thấy tất cả các loại thiết bị lưu trữ như USB-A, USB-C, thẻ nhớ SD, MicroSD, đều tăng giá đáng kể trong năm qua. Một số loại giá còn tăng hơn gấp đôi.

Nguyên nhân của những đợt tăng giá này bắt nguồn từ các hạn chế kéo dài trong khâu sản xuất chip nhớ và thiết bị lưu trữ, khiến ngay cả những giải pháp lưu trữ ngoài cơ bản nhất cũng trở nên đắt đỏ hơn cho người tiêu dùng.

Xu hướng này đã được Reuters tổng kết qua phát biểu của Chủ tịch Tập đoàn SK Hàn Quốc khi dự báo về tình trạng thiếu hụt chip nhớ băng thông cao, có thể gây khan hiếm nguồn cung với các ổ đĩa lưu trữ dữ liệu. Tình trạng thiếu hụt này có thể kéo dài tới tận năm 2030 do nhu cầu ngày càng tăng của các hệ thống AI.

Theo phân tích của nhiều tờ báo, chu kỳ thị trường vài năm gần đây cho thấy, các thiết bị nhớ từng trải qua những giai đoạn biến động mạnh về giá. Do đó hầu hết các nhà sản xuất đều chưa quyết liệt tăng sản lượng. Tuy nhiên, điều này lại tác động mạnh đến các ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng khác.

Theo tờ Nhật báo phố Wall, tình trạng này đã khiến nguồn cung linh kiện khan hiếm hơn đối với các công ty sản xuất điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, máy chơi game và nhiều thiết bị điện tử khác. Đồng thời, châm ngòi cho một đợt tăng giá mang tính lịch sử từ đầu năm ngoái.

Đối mặt với tình trạng giá chip nhớ tăng phi mã, các công ty điện tử lớn nhất thế giới đang phải cân nhắc nhiều phương án ứng phó đầy khó khăn như tăng giá bán sản phẩm, tự gánh chịu phần chi phí gia tăng, hoặc điều chỉnh lại các thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Còn trên tờ The Guardian, Giám đốc điều hành của một công ty viễn thông lớn cũng cho biết, đợt tăng giá này dù chủ yếu tác động đến các dòng điện thoại thông minh, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến giá thành các thiết bị định tuyến. Vì chip nhớ là linh kiện thiết yếu với hầu hết mọi thiết bị điện tử hiện đại.

Sự bùng nổ của AI đang làm thay đổi cán cân cung - cầu trên thị trường chip nhớ toàn cầu. Khi nguồn lực sản xuất được dồn nhiều hơn cho trung tâm dữ liệu, các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ thông có nguy cơ còn đắt đỏ hơn. Đây là một ví dụ cho thấy, chi phí của làn sóng AI đang lan dần từ hạ tầng công nghệ sang đời sống tiêu dùng.

Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới

Theo Hoàng Hải

VTV

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027

Micron nói chip nhớ cho AI sẽ tiếp tục khan hiếm, có thể kéo dài sang 2027 Nổi bật

Phía sau lớp vỏ "AI cho mọi người": Một hệ thống phân tầng kinh tế mới đang hình thành từ những dòng code

Phía sau lớp vỏ "AI cho mọi người": Một hệ thống phân tầng kinh tế mới đang hình thành từ những dòng code Nổi bật

Tất cả người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý thông tin quan trọng sau

Tất cả người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý thông tin quan trọng sau

16:59 , 27/05/2026
Dọn rác AI trên môi trường mạng

Dọn rác AI trên môi trường mạng

15:53 , 27/05/2026
Trung Quốc tăng tốc cuộc đua robot, ENGINEAI tuyên bố sản xuất một robot hình người cứ sau 15 phút

Trung Quốc tăng tốc cuộc đua robot, ENGINEAI tuyên bố sản xuất một robot hình người cứ sau 15 phút

15:09 , 27/05/2026
Mythos: Mô hình AI làm rung chuyển thế giới an ninh mạng

Mythos: Mô hình AI làm rung chuyển thế giới an ninh mạng

14:02 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên