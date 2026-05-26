Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới

Thông tin từ Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện theo Nghị quyết 66.16/NQ-CP và Quyết định 1109/QĐ-BTC ngày 08/5/2026, thủ tục khai thuế TNCN đã được đơn giản hóa từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý nhằm giảm số lần thực hiện thủ tục cho người nộp thuế.

Theo đó, từ kỳ tháng 4/2026 sẽ chuyển sang thực hiện kê khai theo quý. Trường hợp người nộp thuế đã nộp tờ khai tháng 4/2026 thì thực hiện nộp thay thế bằng tờ khai quý II/2026. Đồng thời, không phải kê khai riêng đối với tháng 5 và tháng 6/2026.

Doanh nghiệp và cá nhân nào phải kê khai theo quý?

Đối với tổ chức, doanh nghiệp chi trả thu nhập, trường hợp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì đồng thời thực hiện khai thuế TNCN theo quý bằng mẫu số 05/KK-TNCN.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai trong trường hợp không phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ. Chỉ những trường hợp cả quý không phát sinh chi trả thu nhập mới được miễn nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, việc kê khai theo quý áp dụng với các trường hợp nhận thu nhập nhưng không thực hiện khai thuế thông qua tổ chức chi trả. Nhóm này bao gồm cá nhân có thu nhập từ nước ngoài, làm việc cho tổ chức quốc tế, đại sứ quán chưa thực hiện khấu trừ thuế hoặc cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu.

Các cá nhân thuộc diện này sẽ thực hiện kê khai theo quý bằng mẫu số 02/KK-TNCN theo quy định hiện hành.

Hạn nộp hồ sơ và tiền thuế được tính như thế nào?

Theo hướng dẫn, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Ví dụ, đối với kỳ kê khai quý I gồm các tháng 1, 2 và 3 thì thời hạn nộp hồ sơ là ngày 30/4. Trường hợp thời hạn nộp trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cần theo dõi và thực hiện đúng thời hạn nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế TNCN điện tử

Hiện nay, người nộp thuế có thể thực hiện kê khai và nộp hồ sơ điện tử theo hai hình thức gồm kê khai trực tuyến trên Cổng Thuế điện tử hoặc kê khai thông qua phần mềm HTKK, tùy theo nhu cầu và khối lượng dữ liệu phát sinh.

Cách 1: Kê khai trực tuyến trên Cổng Thuế điện tử (phù hợp với dữ liệu ít)

- Bước 1: Truy cập Cổng Thuế điện tử tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID.

- Bước 2: Lựa chọn thủ tục hành chính và mẫu tờ khai tương ứng (02/KK-TNCN hoặc 05/KK-TNCN).

- Bước 3: Nhập trực tiếp số liệu trên hệ thống.

- Bước 4: Kiểm tra thông tin, nhập mã xác nhận và thực hiện xác thực bằng OTP hoặc chữ ký số để hoàn tất nộp hồ sơ.

Cơ quan thuế lưu ý, hệ thống kê khai trực tuyến hiện chưa hỗ trợ tính năng lưu nháp dữ liệu. Vì vậy, trong trường hợp người nộp thuế thực hiện kê khai với khối lượng dữ liệu lớn hoặc thao tác trong thời gian dài, hệ thống có thể phát sinh tình trạng đăng nhập lại, dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu đang nhập.

Cách 2: Kê khai qua phần mềm HTKK (khuyến khích sử dụng đối với dữ liệu lớn)

- Bước 1: Lập tờ khai trên phần mềm HTKK phiên bản mới nhất.

- Bước 2: Kiểm tra số liệu và kết xuất tờ khai định dạng XML.

- Bước 3: Truy cập Cổng Thuế điện tử tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn và đăng nhập hệ thống.

- Bước 4: Chọn chức năng nộp tờ khai XML, tải file XML lên hệ thống và thực hiện xác thực bằng OTP hoặc chữ ký số để hoàn tất nộp hồ sơ.



