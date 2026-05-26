Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya - Ảnh: VGP/Thùy Dung

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya chia sẻ, đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Việt Nam tới Thái Lan sau khi bộ máy lãnh đạo mới được kiện toàn, đồng thời diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ, việc Thái Lan là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước cũng như sự tin cậy chiến lược ngày càng sâu sắc.

Đại sứ nhấn mạnh phía Thái Lan, từ Chính phủ đến người dân, đặc biệt là cộng đồng người Thái gốc Việt, đều rất mong chờ chuyến thăm này. Quan hệ Thái Lan - Việt Nam hiện đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, cấp độ hợp tác cao nhất mà Việt Nam thiết lập với các đối tác.

Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là việc xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2026–2031 nhằm cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, an ninh đến giao lưu nhân dân.

Đại sứ cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh chóng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường tham vấn giữa hai nước nhằm cùng ứng phó các thách thức như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu.

Đại sứ Urawadee đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác đa phương, đặc biệt là việc đăng cai hội nghị ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Hà Nội, cũng như những đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, UNESCO và các cơ chế quốc tế khác.

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang ở giai đoạn gần gũi nhất từ trước tới nay

Đề cập tới thành tựu hợp tác song phương, Đại sứ nhận định quan hệ giữa hai nước hiện ở giai đoạn gần gũi nhất từ trước tới nay. Thái Lan là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường với Việt Nam trước khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam và đã tăng thứ hạng từ vị trí thứ 9 lên thứ 8 trong năm qua. Điều này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp Thái Lan vào môi trường đầu tư và chính sách phát triển của Việt Nam.

Đại sứ nhận định, đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan không chỉ mang lại lợi ích kinh doanh mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho nhiều địa phương tại Việt Nam.

Song song với đó, giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Người dân Thái Lan yêu thích du lịch Việt Nam bởi sự thân thiện, gần gũi văn hóa và cảm giác thoải mái khi sinh sống, trải nghiệm. Đồng thời, ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn Thái Lan làm điểm đến du lịch.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giao lưu văn hóa trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hà Nội đã được lựa chọn là một trong 6 thủ đô tổ chức Lễ hội Thái Lan năm ngoái và sự kiện năm nay tiếp tục được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Thái Lan cũng như giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới người dân Thái.

Ngoài kinh tế và văn hóa, hợp tác chính trị - an ninh cũng đạt nhiều bước tiến. Đại sứ nhắc tới chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan tới Thành phố Hồ Chí Minh sau 11 năm như một biểu tượng của sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước. Bên cạnh đó, Thái Lan và Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN và APEC.

Liên quan đến hợp tác năng lượng và môi trường, Đại sứ cho rằng, cả Thái Lan và Việt Nam đều đang đối mặt với các thách thức về an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Hai nước có thể tăng cường hợp tác trong phát triển điện năng, thúc đẩy Sáng kiến Lưới điện ASEAN và thậm chí cùng đầu tư vào các dự án năng lượng tại những quốc gia ASEAN khác.

Đại sứ Urawadee nhấn mạnh, cả hai nước đều cam kết hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và cần thúc đẩy quá trình "xanh hóa" nền kinh tế. Theo đó, biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng như hạn hán, lũ lụt và thiên tai, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và các nền kinh tế nông nghiệp như Việt Nam và Thái Lan. Vì vậy, quản lý tài nguyên nước, phát triển nông nghiệp bền vững và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp thông minh là những lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng.

Đại sứ cũng cho rằng, hai nước có thể phối hợp chặt chẽ hơn thông qua các cơ chế hợp tác khu vực như Mekong - Lan Thương hay Ủy hội sông Mekong, đồng thời cùng giải quyết các vấn đề môi trường xuyên biên giới như khói mù và cháy rừng. Những lĩnh vực này sẽ tiếp tục là trọng tâm hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam, Thái Lan cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực

Về vai trò của hai quốc gia trong khu vực, Đại sứ nhận định, Thái Lan và Việt Nam đều là những quốc gia có trách nhiệm, có chung mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Trong bối cảnh ASEAN phải đối mặt với cạnh tranh giữa các cường quốc và nhiều bất ổn toàn cầu, hai nước đều ủng hộ cách tiếp cận cân bằng, đề cao luật pháp quốc tế, đoàn kết ASEAN và vai trò trung tâm của khối.

Theo Đại sứ, cả Thái Lan và Việt Nam đều theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và chuyển đổi số. Hai nước có thể hợp tác sâu hơn trong kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng khu vực và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.

Với lợi thế là các quốc gia biển, hai bên có nhiều dư địa hợp tác trong bảo đảm an ninh hàng hải, tự do hàng hải và thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982)./.