Cú hích mới cho giao thông phía Nam: Đường T2 xóa cảnh vòng xa 18 km

Theo Văn Quân | 26-05-2026 - 10:19 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đường T2 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không chỉ góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 mà còn giúp tài xế không phải chạy vòng 18 km.


Khoảng 18h ngày 24/5, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) đã phối hợp Cục Quản lý đường bộ IV tháo dỡ rào chắn, cho phép xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nhánh 2 đường T2.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi cho phép xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nhánh 2 đường T2, lối ra quốc lộ 51 từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông thoáng, không còn tình trạng kẹt xe cục bộ như trước.

Tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nhánh 2 đường T2, xe 4 chỗ đến 9 chỗ lưu thông ổn định, các lối ra khác từ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu ra Long Thành hay hướng về Dầu Giây đang được hoàn thiện chưa được lưu thông.

Nhiều tài xế cho biết, xe khách, xe tải vẫn chưa được vào cao tốc nên buộc phải ra quốc lộ 51 để hướng về cảng Cái Mép - Thị Vải và biển Vũng Tàu. Các tài xế mong muốn cơ quan chức năng sớm mở đường lưu thông cho các xe khách, xe tải để tiết kiệm thời gian vận chuyển, tạo động lực phát triển logistics.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, gồm ba dự án thành phần, điểm đầu kết nối tuyến tránh quốc lộ 1 qua Biên Hòa, điểm cuối giao quốc lộ 56 ở khu vực Bà Rịa.

Cuối tháng 4/2026, dự án thành phần 2 và 3 đã thông tuyến, cho xe dưới 9 chỗ chạy vào. Riêng dự án thành phần 1 chưa hoàn thiện nên cơ quan chức năng mở đường Bưng Môn, cách nút giao khoảng 300 m để xe chạy tạm.

Đến ngày 18/5, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe toàn tuyến, song phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thể rẽ trực tiếp sang tuyến mới do chưa thống nhất phương án thu phí.

