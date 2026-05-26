Thay đổi đáng lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 6/2026: Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần biết

Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026

Theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Cụ thể, đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, chậm nhất ngày mùng 05 hàng tháng, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Đối với hình thức chi trả tại điểm chi trả, từ ngày 02 đến ngày 10 vào giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

Đối với hình thức chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức hỗ trợ chi trả, từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức hỗ trợ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.

Tổ chức hỗ trợ chi trả thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền cùng thông tin, hình ảnh của người hưởng, người được ủy quyền để làm căn cứ kiểm tra đối chiếu trong quá trình chi trả. Trong quá trình chi trả, cán bộ chi trả phải thực hiện kiểm tra đối chiếu chữ ký người hưởng, người được ủy quyền tại Danh sách Mẫu số C72a-HSB với chữ ký mẫu đảm bảo khớp đúng.

Như vậy, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 06/2026 sẽ được bắt đầu chi trả từ ngày 02/06/2026. Người hưởng có thể nhận qua tài khoản cá nhân chậm nhất ngày 05/06, tại điểm chi trả từ ngày 02 đến 10/06, hoặc tại điểm giao dịch của Tổ chức hỗ trợ chi trả từ ngày 11 đến 25/06/2026.

Lưu ý: Nếu ngày chi trả trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, Tết, việc chi trả sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo.

Người dân cần gia hạn giấy ủy quyền nhận lương hưu trước 1/7/2026

Theo điểm d khoản 2 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, người hưởng lương hưu có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội bằng văn bản. Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và các chế độ khác theo quy định của Luật thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Đồng thời, căn cứ tại khoản 14 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định văn bản ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật BHXH 2014, số 58/2021/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2026.

Như vậy trước thời điểm 01/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu,trợ cấp BHXH hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật BHXH năm 2024. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay, cần lập lại văn bản ủy quyền theo quy định.

Trường hợp trùng mã số BHXH; trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa cập nhật đầy đủ trạng thái, thông tin ủy quyền hoặc đã hết thời hạn ủy quyền.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần chủ động kiểm tra thời hạn văn bản ủy quyền, không chờ đến sát thời điểm 30/6/2026 mới thực hiện thủ tục.