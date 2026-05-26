Đẩy nhanh tiến độ thi công sân bay Long Thành và cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra Dự án sân bay Long Thành - Ảnh VGP

Huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xã hội rất quan tâm. Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cần nghiêm túc quán triệt, triển khai các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi kiểm tra làm việc tại Dự án; trong đó lưu ý, quán triệt định hướng phát triển “kinh tế sân bay” với mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đáp ứng tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, quốc tế cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện. Qua báo cáo và thị sát thực tế trên công trường Dự án, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan rà soát, tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Để Dự án hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả, yêu cầu toàn bộ các hạng mục từ hệ thống giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, đài kiểm soát không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước phải hoàn thành đồng bộ; chỉ cần một hạng mục chưa hoàn thành cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành chung của dự án.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan là cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án thành phần chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, công trình, bảo đảm phải hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026; lưu ý, quá trình triển khai lắp đặt các thiết bị phục vụ khai thác Dự án phải được kiểm tra, kiểm soát chất lượng, vận hành chạy thử theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng phát sinh sự cố ngay sau khi đưa công trình vào khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng DATP3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng; xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tuần gắn với trách nhiệm của từng cá nhân làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; trong đó ưu tiên, tập trung thi công hoàn thành hạng mục tuynel và cấp điện cho các công trình trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, cơ bản hoàn thành hạng mục nhà ga hàng hóa trong tháng 10 năm 2026. Hằng tuần có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng và Lãnh đạo Chính phủ để theo dõi, kịp thời chỉ đạo.

Hạng mục Nhà ga hành khách đang trong giai đoạn hoàn thiện, là giai đoạn đặc biệt quan trọng, đòi hỏi đội ngũ công nhân có tay nghề cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị. Do vậy, ACV phát huy vai trò điều phối tổng thể, chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp thực hiện các hạng mục, công việc đồng bộ, nhịp nhàng, đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ Xây dựng kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của Dự án đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, ACV để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án; ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Trước 20/6/2026, bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Về Dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Thông báo nêu rõ: Dự án có vai trò rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai; đặc biệt trong việc kết nối giao thông giữa trung tâm các thành phố với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo kế hoạch, Dự án hoàn thành trong năm 2026 (riêng cầu Long Thành hoàn thành trong quý I năm 2027) để đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Qua báo cáo và thị sát thực tế trên công trường, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư (VEC), các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát hiện trường, nỗ lực ngày đêm triển khai Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng và các nhiệm vụ khác có liên quan đến Dự án; chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, an toàn tuyệt đối cho cả công trình và người thi công, đặc biệt tại công trình cầu Long Thành. Căn cứ yêu cầu hoàn thành dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tuần gắn với trách nhiệm của từng cá nhân làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án trước ngày 20 tháng 6 năm 2026; hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án; kịp thời cập nhật, điều chỉnh thông báo giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tình hình biến động giá trong khu vực.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác khai thác nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Về công tác vận hành, khai thác nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ACV và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai xây dựng, cũng như tổ chức khai thác vận hành Nhà ga. Trong quá trình mới đưa vào khai thác có phát sinh một số tồn tại liên quan đến chất lượng công trình, tuy nhiên đã được ACV kịp thời khắc phục. Theo báo cáo, sau một năm đưa vào hoạt động, hiện nay Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất hoạt động tốt, phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực khai thác nội địa của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong thời gian tới để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư Nhà ga, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV khắc phục triệt để các vấn đề kỹ thuật đã được phát hiện, đồng thời rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, không để phát sinh lỗi kỹ thuật mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác khai thác, vận hành thông suốt; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong công tác quản lý, kinh doanh, vận hành khai thác nhà ga,… bảo đảm văn minh, thuận lợi, an toàn, công khai, minh bạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung liên quan đến công tác vận hành, khai thác Nhà ga trước ngày 27 tháng 5 năm 2026.