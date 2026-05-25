Cơ quan thuế thông báo: Những người có tên trong danh sách sau bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 25/5/2026, Thuế cơ sở 2 và Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng đã công khai danh sách một loạt người nộp thuế người đại diện pháp luật trên địa bàn tỉnh bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Cao Bằng, các trường hợp này thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quản lý xuất nhập cảnh.

Trong các thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thuế cơ sở 2 và Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng cũng nêu rõ số tiền nợ thuế của từng công ty do các cá nhân làm đại diện pháp luật.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Thông tin tổng hợp từ Thuế cơ sở 2 và Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng

Hướng dẫn tra cứu diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế

Bước 1: Truy cập website Cục Thuế;

Bước 2: Chọn mục “Công khai thông tin người nộp thuế”, tiếp đó nhấn chọn “Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh”;

Bước 3: Sau khi nhập mã số thuế cá nhân và nhấn “Tra cứu”, hệ thống sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tình trạng nợ thuế cũng như khả năng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Kiểm tra qua ứng dụng eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu thông báo”;

Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác” để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.

Liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý

Ngoài hình thức trực tuyến, người dân có thể đến chi cục thuế nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi cư trú để được cán bộ thuế hỗ trợ tra cứu trực tiếp bằng mã số thuế.