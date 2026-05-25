Toàn cảnh nút giao Bình Chuẩn trên đường Vành đai 3 TPHCM đang dần thành hình

Theo Nguyễn Tiến | 25-05-2026 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

(NLĐO)- Nút giao Bình Chuẩn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang tăng tốc thi công, vòng xoay cầu vượt dần thành hình sau gần 3 năm triển khai


Ngày 25-5, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại công trường cho thấy hàng chục kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc đang được huy động để đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao Bình Chuẩn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Hiện các tuyến đường tạm hai bên đã được thảm nhựa để phục vụ phương tiện lưu thông.

Trên công trường, nhà thầu đang khẩn trương lắp đặt các dầm bê tông, hoàn thiện hệ thống cầu vượt băng qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tạo thành vòng xoay trên cao quy mô lớn.

Song song đó, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua nút giao cũng được mở rộng từ 6 làn xe lên 12 làn. Hệ thống cống thoát nước đã cơ bản hoàn thành, nhiều đoạn đang được đắp đất, lu lèn nền đường để chuẩn bị thi công mặt đường.

Nút giao Bình Chuẩn thuộc gói thầu XL2 của dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương trước đây. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1,3 km, bao gồm đường cao tốc, hầm chui và cầu vượt qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn, với tổng vốn đầu tư hơn 490 tỉ đồng.

Đến nay, toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi cùng phần hầm kín tại các nhánh C và D đã hoàn thành 100%. Tại công trường, 14 bệ mố trụ đang dần hoàn thiện, nhiều dầm bê tông được đúc sẵn để lắp đặt thành hệ thống nhịp cầu vượt qua tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn.

Ghi nhận thực tế cho thấy ô tô hiện đã có thể lưu thông bên dưới một số nhịp cầu đã thi công. Trong khi đó, phần vòng xoay trên cao của nút giao đang dần hiện rõ hình hài.

Theo đánh giá, tiến độ công trình hiện vẫn chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Sống gần khu vực công trường, ông Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn) cho biết người dân rất mong dự án sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. “Trước đây, đoạn này thường xuyên ùn tắc, xe container đông nên đi lại rất vất vả. Bây giờ thấy công trình dần thành hình, người dân ai cũng mừng và mong làm nhanh để đường sá thông thoáng hơn” - ông Hùng nói.

Công nhân thi công lắp đặt hệ thống trụ điện tại nút giao Bình Chuẩn để phục vụ hạ tầng giao thông dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Nhà thầu huy động nhiều máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công nhân khẩn trương thi công các nhịp cầu vượt tại nút giao Bình Chuẩn.

Công nhân làm việc liên tục tại công trường nút giao Bình Chuẩn.

Biển báo phân luồng được lắp đặt tại nút giao Bình Chuẩn để hướng dẫn xe thô sơ và xe tải lưu thông an toàn qua khu vực thi công.

Chị Trần Thị Mỹ Linh, tiểu thương buôn bán gần nút giao, cho hay thời gian thi công khiến việc kinh doanh và di chuyển gặp nhiều bất tiện nhưng người dân đều ủng hộ dự án. “Ai cũng mong công trình hoàn thành sớm vì khi mở rộng lên 12 làn xe, đường đẹp và rộng hơn thì việc đi lại sẽ thuận lợi, khu vực này cũng phát triển hơn” - chị Linh chia sẻ.

Người dân kỳ vọng khi hoàn thành, nút giao Bình Chuẩn sẽ góp phần giảm ùn tắc, tạo diện mạo giao thông hiện đại cho cửa ngõ phía Đông TPHCM.


Theo Nguyễn Tiến

Người Lao động

Lưu ý: Hàng triệu người hưởng lương hưu cần kiểm tra ngay giấy tờ này trước 30/6 nếu không sẽ bị mất hàng loạt quyền lợi

Ngắm cao tốc Bắc - Nam tuyệt đẹp uốn lượn giữa núi sông Tây Nguyên

Đúng 3 ngày nữa, tòa nhà cao nhất VN là nơi bàn nhiều kế hoạch tỷ USD, nhiều ông lớn hàng đầu TG tham gia

Nhiệt điện Hải Phòng thông tin việc Tổng giám đốc Dương Sơn Bá bị bắt

Thanh tra đột xuất gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng tại một dự án bệnh viện

Diện mạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sau hơn 20 năm hoạt động

