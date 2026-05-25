Đúng 3 ngày nữa, tòa nhà cao nhất VN là nơi bàn nhiều kế hoạch tỷ USD, nhiều ông lớn hàng đầu TG tham gia

Sự kiện này là Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026).

Theo thông tin từ họp báo của BTC, Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 28/5/2026 (từ 8h – 17h15’) tại TP HCM, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) và quỹ DO Ventures tổ chức. Địa điểm tổ chức Diễn đàn là tại Landmark 81 (TP HCM), tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay.

VIPC Summit 2026 tập trung vào mục tiêu khơi thông nguồn vốn công, thiết kế các công cụ tài chính mang tính dẫn dắt thị trường, xây dựng cơ chế đồng đầu tư nhằm chia sẻ và giảm thiểu rủi ro đầu tư. Qua đó, hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư phát triển các ngành công nghệ chiến lược.



Diễn đàn này dự kiến có sự tham gia của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ/Ban ngành liên quan, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, startups, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, viện trường cùng các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC chia sẻ tại họp báo ngày 12/5.

Trước đó, tại họp báo ngày 12/5, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC thông tin: “Thông qua chương trình năm nay, chúng tôi muốn giới thiệu cho cộng đồng đầu tư và công nghệ quốc tế về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả các cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, nguồn vốn công đang được định hướng để giữ vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa nhằm thu hút hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư xã hội với các thiết chế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương cùng rất nhiều cơ chế, chính sách khác”.

VIPC Summit 2026 sẽ có gì?

Ông Max-F. Scheichenost chia sẻ về VIPC Summit 2026.

Theo ông Max-F. Scheichenost, thành viên sáng lập Hội đồng quản trị, VPCA, Đối tác quản lý, Đối tác NGF, diễn đàn VIPC Summit 2026 kỳ vọng sẽ thu hút hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân, tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp kỳ lân, startup công nghệ và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

“VIPC Summit 2026 sẽ là nơi chúng ta chuyển hóa động lực chính sách đó thành dòng vốn thực tế đầu tư vào các ngành chiến lược nhất của Việt Nam", ông Max-F. Scheichenost nhấn mạnh.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do Ventures kiêm Chủ tịch VPCA cho biết, VIPC Summit 2026 mang chủ đề “Từ Chính sách đến Dòng vốn: Huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành chiến lược của Việt Nam.

Diễn đàn này dự kiến có sự tham gia của các diễn giả, lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đến từ nhiều tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới như Mekong Capital, Global Green Growth Institute, VinaCapital, DBS Bank, Argor Capital, AIHay, ByteRover, Ascend Vietnam Ventures, Plug and Play, Monk's Hill Ventures, Airwallex, TR Capital và Pharmacity, cùng với nhiều quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ quốc tế khác.

Diễn đàn VIPC Summit 2026 hướng tới mục tiêu kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư toàn cầu, tập đoàn công nghệ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm chuyển hóa động lực cải cách thành các dòng vốn đầu tư thực chất cho nền kinh tế tương lai của Việt Nam.

“Mục tiêu của diễn đàn là cho các nhà đầu tư quốc tế hiểu được tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam, hiểu về những chính sách mới để thúc đẩy cho sự phát triển của đổi mới sáng tạo, từ đó tạo được sự yên tâm và lòng tin cho các nhà đầu tư có thể cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam”, bà Lê Hoàng Uyên Vy cho biết.

Trong khuôn khổ VIPC Summit 2026, NIC phối hợp cùng Vietnam Private Capital Agency và các đối tác tổ chức chuỗi hoạt động kết nối và triển lãm dành cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Đáng chú ý, một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là lễ công bố chính thức Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cùng Chỉ số Thị trường Vốn Tư nhân Việt Nam . Đây là báo cáo được kỳ vọng trở thành nguồn dữ liệu và tham chiếu quan trọng cho cộng đồng đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo và niềm tin đối với thị trường vốn đổi mới sáng tạo Việt Nam.