Nhiệt điện Hải Phòng thông tin việc Tổng giám đốc Dương Sơn Bá bị bắt

Theo Tr.Đức | 25-05-2026 - 14:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng bị khởi tố để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng

Theo đó, ngày 21-5, Công ty CP (CTCP) Nhiệt điện Hải Phòng nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Văn bản nêu thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an về quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật của công ty, để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng công bố quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, công ty thống nhất giao ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật thay thế ông Dương Sơn Bá. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 21-5.

Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (GE2) nắm giữ 51% vốn, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sở hữu 25,97%.

Cổ phiếu HND hiện giao dịch trên sàn UPCoM, tạm kết phiên sáng giảm gần 1% xuống 10.500 đồng/đơn vị.

Gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) khởi tố 74 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Các đối tượng bị khởi tố về 10 tội danh khác nhau, phản ánh tính chất phức tạp, có tổ chức và kéo dài của hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra xác định, các hành vi vi phạm xảy ra tại nhiều cơ sở phát thải lớn, bao gồm: Nhiệt điện Quảng Ninh; Nhiệt điện Hải Phòng; Nhiệt điện Thái Bình 2…cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và xử lý môi trường. Đáng chú ý, dữ liệu quan trắc sau khi truyền về cơ quan quản lý như Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, làm sai lệch so với thực tế.

Theo C05, hệ thống quan trắc môi trường tại các doanh nghiệp được lắp đặt tại nguồn xả thải, niêm phong thiết bị, giám sát bằng camera riêng.

Tuy nhiên, trên thực tế, dữ liệu vẫn bị chỉnh sửa thủ công, thậm chí bị can thiệp từ xa thông qua phần mềm.

Theo Tr.Đức

Người lao động

