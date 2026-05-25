Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra đột xuất gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng tại một dự án bệnh viện

Theo Tân Lộc | 25-05-2026 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thanh tra tỉnh Cà Mau quyết định thanh tra việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu về hệ thống kỹ thuật Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường. Gói thầu giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 25/5, nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong , Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra đột xuất việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu số 28 - hệ thống kỹ thuật (M&E), thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường.

Thanh tra đột xuất gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng tại một dự án bệnh viện- Ảnh 1.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường.

Theo đó, đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do bà Nguyễn Thị Đăng Tâm - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn.

Thanh tra với Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư dự án), thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc.

Nội dung thanh tra gồm toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 28. Thời kỳ thanh tra gồm lập hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả và công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Được biết, gói thầu số 28 có giá dự toán được phê duyệt hơn 1.013 tỷ đồng. Sau đấu thầu, giá trúng thầu hơn 891 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 843 tỷ đồng.

Đơn vị trúng thầu là liên danh gồm: Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 - Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn - Công ty cổ phần Cơ điện Famiana.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 1.200 giường được khởi động năm 2021, chính thức khởi công ngày 19/4/2025 trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự kiến tháng 9/2026 hoàn thành. Dự án do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án trải qua thời gian dài đình trệ, chậm tiến độ, một số gói thầu xảy ra khiếu nại về kết quả chọn nhà thầu.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lưu ý: Hàng triệu người hưởng lương hưu cần kiểm tra ngay giấy tờ này trước 30/6 nếu không sẽ bị mất hàng loạt quyền lợi

Lưu ý: Hàng triệu người hưởng lương hưu cần kiểm tra ngay giấy tờ này trước 30/6 nếu không sẽ bị mất hàng loạt quyền lợi Nổi bật

Ngắm cao tốc Bắc - Nam tuyệt đẹp uốn lượn giữa núi sông Tây Nguyên

Ngắm cao tốc Bắc - Nam tuyệt đẹp uốn lượn giữa núi sông Tây Nguyên Nổi bật

Diện mạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sau hơn 20 năm hoạt động

Diện mạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sau hơn 20 năm hoạt động

13:51 , 25/05/2026
Một doanh nghiệp doanh thu trên 50 tỷ đồng khai nhầm thuế, cơ quan Thuế trả lời về mức xử lý

Một doanh nghiệp doanh thu trên 50 tỷ đồng khai nhầm thuế, cơ quan Thuế trả lời về mức xử lý

12:06 , 25/05/2026
Phường Hai Bà Trưng lên tiếng việc đục phá vỉa hè lát đá 'bền trăm năm'

Phường Hai Bà Trưng lên tiếng việc đục phá vỉa hè lát đá 'bền trăm năm'

11:30 , 25/05/2026
Đại công trường hầm chui Cổ Linh sau 7 tháng thi công

Đại công trường hầm chui Cổ Linh sau 7 tháng thi công

11:00 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên