Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi động siêu dự án nhiệt điện LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng

Theo Phùng Quang | 11-04-2026 - 13:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná chính thức được ký kết triển khai, mở ra kỳ vọng hình thành trung tâm năng lượng LNG quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

Ngày 10/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Liên danh Trung Nam - Sideros River tổ chức lễ ký kết Hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và Hợp đồng tín dụng Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Sự kiện đánh dấu việc chính thức xác lập quyền và nghĩa vụ giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư, tạo cơ sở triển khai dự án. Đáng chú ý, đây là dự án LNG đầu tiên được lựa chọn thông qua đấu thầu quốc tế theo Quy hoạch điện VIII.

Khởi động siêu dự án nhiệt điện LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Liên danh Trung Nam – Sideros River ký kết với đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với Khánh Hòa , dự án không chỉ là nguồn điện quy mô lớn mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - dịch vụ. Việc triển khai LNG Cà Ná được kỳ vọng mở rộng chuỗi giá trị năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hình thành trung tâm LNG cho khu vực miền Trung và miền Nam, tận dụng lợi thế cảng nước sâu và điều kiện địa chất ổn định.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná có quy mô gồm một nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia. Dự án còn bao gồm hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất 1-1,2 triệu tấn/năm, bồn chứa 220.000m³, bến cảng nhập LNG và đê chắn sóng dài 2.400m cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 139,76ha, trong đó diện tích đất hơn 28ha và mặt nước khoảng 111,7ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.385 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Khởi động siêu dự án nhiệt điện LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, hợp đồng tín dụng cho Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 cũng được ký kết giữa Công ty Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), với tổng mức vốn huy động tối đa 3.000 tỷ đồng, dự kiến giải ngân trước ngày 30/6/2027. Đây là hạ tầng quan trọng trong tổ hợp công nghiệp - năng lượng Cà Ná, góp phần hoàn thiện hệ thống cảng biển - logistics phục vụ các dự án năng lượng quy mô lớn.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná được định hướng là cảng nước sâu, có khả năng tiếp nhận tàu từ 300.000 - 500.000 tấn, đồng thời kết nối với hệ thống logistics đa phương thức gồm đường bộ, cao tốc và đường sắt trong tương lai. Khu vực này cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu và các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện gió ngoài khơi.

Khởi động siêu dự án nhiệt điện LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Khu vực thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam - cho biết đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết của doanh nghiệp trong các dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp đang đồng thời triển khai các hạng mục liên quan, hướng tới hình thành chuỗi hạ tầng đồng bộ gồm cảng - kho - nhà máy điện LNG - khu công nghiệp xanh.

Cụm dự án gồm khu công nghiệp, nhà máy điện LNG và cảng biển tại Cà Ná được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa công nghiệp và năng lượng trở thành trụ cột tăng trưởng của Khánh Hòa trong giai đoạn tới.

Từ Khóa:
dự án, LNG

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Lê Minh Hưng ra chỉ đạo đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tin vui đến người dân Huế và Đà Nẵng

13:29 , 11/04/2026
Nhanh chưa từng thấy: 12/4 khởi công tuyến đường đặc biệt, từ Hà Nội đi ngắm vịnh Hạ Long chỉ mất 23 phút

13:28 , 11/04/2026
Kiến nghị Thủ tướng xử lý 2 dự án ngàn tỉ "đắp chiếu" cả thập kỷ

11:49 , 11/04/2026
Cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 24 tỷ USD vốn FDI

11:23 , 11/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên