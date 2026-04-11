Cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 24 tỷ USD vốn FDI

Con số được đưa ra tại buổi họp thường niên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh ĐBSCL, diễn ra chiều 10/4.

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc VCCI ĐBSCL thông tin, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cả vùng đạt hơn 21 tỷ USD (tăng 4,6%); hơn 22.000 doanh nghiệp (DN) gia nhập thị trường (tăng 63%). Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế năm qua của cả vùng chỉ 7,2% (thấp hơn bình quân cả nước 8%); trên 20.000 DN rút lui khỏi thị trường, chủ yếu DN nhỏ và vừa.

Theo ông Lam, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của ĐBSCL tiếp tục là vùng trũng của cả nước. Năm 2025, ĐBSCL chỉ thu hút được 23 dự án mới, với tổng vốn đăng ký chưa tới 700 triệu USD, chiếm chưa tới 1% số dự án và 4% tổng vốn đăng ký mới của cả nước. Lũy kế đến nay, ĐBSCL có 499 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn trên 24 tỷ USD.

"Những số liệu trên cho thấy, kinh tế ĐBSCL vẫn chưa thể bắt kịp với các vùng kinh tế khác trên cả nước, quy mô kinh tế vùng chưa được mở rộng, số DN có tăng nhưng nhỏ. Nền kinh tế và DN ĐBSCL vẫn còn gặp nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ", ông Lam nói.

Đại diện VCCI ĐBSCL cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn, các chi phí đầu vào tăng cao, rào cản kỹ thuật ngày càng khó khăn… tạo ra những thách thức lớn cho các DN. Bên cạnh đó, những cơ hội mới, niềm tin mới đang mở ra khi Đảng, Chính phủ có những quyết sách quan trọng, quan tâm sâu sắc đến thể chế kinh tế và DN trong nước để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ , việc triển khai quy hoạch và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 đang tạo dư địa phát triển rõ hơn cho các lĩnh vực thành phố có lợi thế, đặc biệt công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ, logistics. Định hướng phát triển Cần Thơ thành trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp chế biến và đổi mới sáng tạo đang từng bước được cụ thể hóa, tạo không gian phát triển mới cho DN.

"Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN", ông Hùng nói.