Nhanh chưa từng thấy: 12/4 khởi công tuyến đường đặc biệt, từ Hà Nội đi ngắm vịnh Hạ Long chỉ mất 23 phút

Theo Thái Hà | 11-04-2026 - 13:28 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày mai 12/4, dự án đường sắt tốc độ thiết kế 350 km/h sẽ chính thức khởi công.

Quảng Ninh chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

Lễ khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến diễn ra ngày 12/4/2026 tại khu vực ga Hạ Long Xanh, thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng đối với hạ tầng giao thông liên vùng, mở ra kỳ vọng về một trục kết nối tốc độ cao giữa Thủ đô và vùng Đông Bắc.

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh, lễ khởi công sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 12/4 tại vị trí dự kiến xây dựng nhà ga Hạ Long Xanh. Trước thời điểm diễn ra sự kiện, địa phương đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị, phối hợp cùng nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để bảo đảm các điều kiện về tổ chức, mặt bằng và hạ tầng phục vụ khởi công.

Dự án cũng đã hoàn tất khâu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tạo tiền đề để chuyển sang giai đoạn triển khai trên thực địa. Song song với đó, nhiều địa phương trên tuyến đang khẩn trương rà soát hiện trạng sử dụng đất, phục vụ các bước tiếp theo của quá trình thực hiện dự án.

Tuyến dài hơn 120km, đi qua 4 địa phương

Theo thông tin được công bố, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có chiều dài khoảng 120,2km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Tổng vốn đầu tư của công trình ở mức hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD.

Điểm đầu của tuyến được xác định tại ga Cổ Loa, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội. Điểm cuối đặt tại ga Hạ Long Xanh. Trên toàn tuyến dự kiến bố trí 5 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; depot được đặt tại ga cuối.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435mm và điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350km/h; riêng đoạn đi qua khu vực Hà Nội được tính toán ở mức khoảng 120km/h để phù hợp với điều kiện vận hành trong đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là phương án “trên cao hóa” gần như toàn bộ tuyến. Theo thông tin từ Quảng Ninh, trong tổng chiều dài hơn 120km, chỉ khoảng 4km đi trên mặt đất, còn lại chủ yếu là cầu cạn, cầu vượt sông và các đoạn vượt qua hạ tầng giao thông hiện hữu. Giải pháp này được kỳ vọng giúp tối ưu tổ chức không gian, giảm giao cắt và nâng cao hiệu quả khai thác khi công trình đi vào vận hành.

Mới đây nhất, thiết kế Hạ Long Station đã được hé lộ. Nhà ga được quy hoạch trong Công viên rừng 662 ha, lấy cảm hứng từ chuyển động liên tục của những con sóng đại dương. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh giản, vừa đảm bảo tính nhận diện thị giác, vừa phản ánh tinh thần tốc độ và công nghệ của hạ tầng giao thông thế hệ mới.

Kiến trúc của Hạ Long Station dựa trên phối cảnh chính thức

Mục tiêu khai thác từ năm 2028, rút ngắn mạnh thời gian di chuyển

Theo kế hoạch hiện nay, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028. Khi vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ 2 - 2,5 tiếng hiện tại xuống chỉ còn 23 phút, tạo ra thay đổi lớn trong kết nối hành khách, du lịch và giao thương giữa các trung tâm tăng trưởng phía Bắc.

Cùng với hạ tầng cảng biển, đường cao tốc và sân bay hiện có, tuyến đường sắt mới được xem là mắt xích quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức của Quảng Ninh. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, dự án còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển cho trục Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long, tạo thêm động lực cho du lịch, logistics và dịch vụ chất lượng cao trong khu vực.

Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

