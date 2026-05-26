Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội

Theo Khắc Duy - Viên Minh/ VTC News | 26-05-2026 - 07:56 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 7 tháng thi công, hầm chui gần 750 tỷ đồng tại nút giao Cổ Linh dần lộ hình hài giữa cửa ngõ giao thông đông đúc phía Đông Hà Nội.

Video: Đại công trường xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội được khởi công đầu tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 2.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng giữa trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Đông và Đông Bắc thông qua cầu Vĩnh Tuy và tuyến Vành đai 2.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 3.

Theo thiết kế, điểm đầu hầm chui kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cách nút giao với đường Cổ Linh khoảng 400m. Điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách vị trí giao cắt khoảng 1.000m. (Trong ảnh là phối cảnh hầm qua nút giao Cổ Linh được xây dựng với 6 làn xe)

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 4.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường những ngày cuối tháng 5, dự án đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu quan trọng sau nhiều tháng xử lý nền móng và hạ tầng kỹ thuật.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 5.

Khu vực giữa nút giao hiện được quây tôn để phục vụ đào hầm, lắp đặt hệ thống kỹ thuật ngầm và triển khai các hạng mục chính.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 6.

Bên trong công trường, nhiều máy móc cỡ lớn cùng hàng chục công nhân được huy động để duy trì tiến độ.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 7.

Các mũi thi công hoạt động liên tục trong điều kiện giao thông phức tạp.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 8.

Dù thi công ngay giữa nút giao có mật độ phương tiện lớn, giao thông qua khu vực vẫn được duy trì liên tục.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 9.

Vào giờ cao điểm, lượng ô tô, xe máy qua khu vực Cổ Linh rất đông, đặc biệt ở hướng lên xuống cầu Vĩnh Tuy và tuyến Đàm Quang Trung.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 10.

Anh Nguyễn Đức Thành (trú tại Long Biên) cho biết, việc thi công khiến việc đi lại qua nút giao có phần chậm hơn trước, song người dân đều mong dự án sớm hoàn thành để giảm ùn tắc. “Buổi sáng và chiều lượng xe rất đông nên có lúc di chuyển khá chậm. Tuy nhiên đây là nút giao thường xuyên ùn ứ nên nhiều người kỳ vọng hầm chui sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn”, anh Thành nói.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 11.

Theo quy hoạch, hầm chui Cổ Linh có tổng chiều dài khoảng 600m, trong đó đoạn hầm kín đi qua nút giao dài 100m. Công trình có mặt cắt ngang rộng 27,1m với 6 làn xe. Ngoài phần hầm chính, nhiều hạng mục tổ chức giao thông quanh khu vực cũng sẽ được điều chỉnh nhằm tăng khả năng lưu thông tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội- Ảnh 12.

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho nút giao Cổ Linh, đồng thời phát huy hiệu quả kết nối của cầu Vĩnh Tuy và tuyến Vành đai 2.

Tính đến năm 2026, Hà Nội hiện có 5 hầm chui cơ giới đang khai thác gồm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương - Vành đai 3 và Giải Phóng - Kim Đồng.

Ngoài ra, thành phố còn có hầm chui dành cho người đi bộ tại khu vực Ngã Tư Sở.

Cơ quan thuế thông báo: Những người có tên trong danh sách sau bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Khắc Duy - Viên Minh/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lưu ý: Hàng triệu người hưởng lương hưu cần kiểm tra ngay giấy tờ này trước 30/6 nếu không sẽ bị mất hàng loạt quyền lợi

Lưu ý: Hàng triệu người hưởng lương hưu cần kiểm tra ngay giấy tờ này trước 30/6 nếu không sẽ bị mất hàng loạt quyền lợi Nổi bật

Ngắm cao tốc Bắc - Nam tuyệt đẹp uốn lượn giữa núi sông Tây Nguyên

Ngắm cao tốc Bắc - Nam tuyệt đẹp uốn lượn giữa núi sông Tây Nguyên Nổi bật

Tin rất vui: Từ tháng 6, thêm tuyến tàu cao tốc từ đất liền ra một hòn đảo, giá vé từ vài trăm nghìn

Tin rất vui: Từ tháng 6, thêm tuyến tàu cao tốc từ đất liền ra một hòn đảo, giá vé từ vài trăm nghìn

21:38 , 25/05/2026
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý

Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý

20:23 , 25/05/2026
Người bán hàng online lưu ý: Chốt đơn trên livestream là phát sinh doanh thu, nếu không ghi nhận dễ sai sót thuế

Người bán hàng online lưu ý: Chốt đơn trên livestream là phát sinh doanh thu, nếu không ghi nhận dễ sai sót thuế

20:22 , 25/05/2026
Từ 1/7, nhiều khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng?

Từ 1/7, nhiều khoản trợ cấp BHXH thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng?

18:45 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên