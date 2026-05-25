Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ, tất cả người dân chú ý

Thẩm quyền, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất không có giấy tờ

Gần đây, công dân Đ.Đ.T đã gửi câu hỏi tới Cổng TTĐT Chính phủ với nội dung:

Khoảng những năm 70 gia đình tôi có một mảnh đất (giáp tỉnh lộ 419 hiện nay). UBND xã đã vận động gia đình tôi đổi đất và mảnh đất được cấp cho gia đình bà Th (gia đình có công với cách mạng), còn xã cấp cho gia đình tôi mảnh đất ở trong xóm.

Quá trình đổi đất đã diễn ra từ rất lâu và gia đình tôi cũng không còn lưu giữ bất kỳ giấy tờ gì thể hiện việc đổi đất này. Sự việc được hàng xóm xung quanh và các bậc cao niên trong xóm hiện nay còn sống biết và có thể làm chứng.

Phần đất do UBND xã cấp đổi được gia đình tôi sử dụng vào việc làm nhà ở, làm vườn trồng cây hằng năm và lâu năm. Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Xin hỏi, gia đình tôi có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu không? Nếu đủ thì thuộc điều khoản nào của Luật Đất đai 2024?

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết. Bộ nêu một số quy định như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025.

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện các trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định này chậm nhất đến ngày 01/7/2026.

Trong thời gian chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai quy định tại khoản này thì UBND cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành hoặc quyết định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đối với từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 của Luật Đất đai, điểm h khoản 5 Điều 1 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP thì UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với cá nhân trong nước sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết, nghiên cứu, liên hệ với cấp có thẩm quyền để thực hiện.

Mua đất năm 1993, nay mới làm sổ có bị phạt?

Công dân V.P. mới đây đã gửi câu hỏi tới Cổng TTĐT Chính phủ với nội dung:

Tôi xin hỏi, người sử dụng đất nhận chuyển nhượng từ người khác (người này đã được cấp Giấy chứng nhận) vào tháng 02/1993, thì có bị xử phạt theo trường hợp không đăng ký biến động đất đai không? Trong trường hợp nhận chuyển nhượng tháng 02/1993 nhưng đến nay mới làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì có xử phạt không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì trường hợp đã thực hiện hành vi nhận chuyển nhượng đất trước ngày 15/10/1993 và trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 16 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Câu hỏi của công dân P.T.L đã gửi về Cổng TTĐT Chính phủ có nội dung:

Gia đình tôi có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Khi tôi liên hệ UBND xã và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì đều được trả lời không thuộc thẩm quyền theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP. Tôi xin hỏi, vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình cá nhân?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin trả lời câu hỏi này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Bộ Nông Nghiệp và Môi trường xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Tại Điều 136 Luật Đất đai quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp, đính chính, thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp:

"a) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở;

c) Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b và c khoản này có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Căn cứ quy định nêu trên, Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương để được hướng dẫn, giải đáp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện.