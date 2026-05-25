Khởi tố Giám đốc, viên chức Ban Quản lý rừng; Giám đốc, Phó Giám đốc, chủ sở hữu doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc và 4 viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Dũng (sinh năm 1970, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương; Huỳnh Trí (sinh năm 1977, trú tại phường Hóa Châu, TP Huế), Hồ Vĩnh Hưng (sinh năm 1987, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế), Dương Tiến Mạnh (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Quảng Trị), Ngô Đức Thạch (sinh năm 1992, trú tại phường Hương Trà, TP Huế), đều là viên chức quản lý thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương.

Khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc, chủ sở hữu 3 doanh nghiệp Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng khởi tố đối với Trần Quốc Dũng (sinh năm 1982, trú tại phường An Cựu, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An; Trương Quang Hội (sinh năm 1992, trú tại phường Hương An, TP Huế), Phó Giám đốc Công ty và Lê Hồng Khanh (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Quảng Trị), chủ sở hữu Công ty Minh An để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm.



Các đối tượng tại cơ quan Công an. Bắt tạm giam 7 bị can

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình làm chủ đầu tư thực hiện công trình trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế với 04 dự án, tổng cộng 201 ha, tại các tiểu khu 67, 82, 83, 85 thuộc xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền (cũ); tiểu khu 69 thuộc xã Phong Xuân, thị xã Phong Điền (cũ), đối tượng Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương đã chỉ đạo cấp dưới và cấu kết với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An tiến hành trồng cây ngay mà không bón lót phân NPK, không kết hợp lấp hố 5-10 ngày trước khi trồng.

Sau đó chỉ đạo các nhân viên cấp dưới tiến hành nghiệm thu khống và lập chứng từ khống việc bón phân, lấp hố, ký văn bản đề nghị Quỹ bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế thanh toán tiền công và tiền phân bón của 02 giai đoạn này là 750.844.829 đồng cho Công ty Minh An, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An do bị bệnh hiểm nghèo, ra lệnh bắt 7 bị can để tạm giam gồm: Phạm Ngọc Dũng, Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch, Trương Quang Hội, Lê Hồng Khanh và lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trương Thị Kim Hà cùng tang vật.

Khởi tố Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 02 đối tượng liên quan đến hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động kinh doanh, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 07/5/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra 01 hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh do Trương Thị Kim Hà (sinh năm 1978; ở phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh) làm chủ.

Tuy nhiên, do được báo trước thông tin kiểm tra, Trương Thị Kim Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã vào kho cất giấu nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác phát hiện tại kho cách địa điểm kinh doanh khoảng 20 mét đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã gồm 430 cá thể chim và 03 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc.

Qua giám định, có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường.

Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh để cứu hộ theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Lời.

Quá trình điều tra xác định, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Văn Lời (sinh năm 1978; ở xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh) là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, được cử tham gia Đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ để thông báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Đồng thời, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép, Trương Thị Kim Hà còn liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (sinh năm 1985; ở phường Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk) đặt mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Để được hỗ trợ, Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Kim Hà về tội “Đưa hối lộ” và Nguyễn Văn Lời về tội “Môi giới hối lộ”.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cũng như hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, từ đầu tháng 5/2026 đến nay, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép với số lượng lớn, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm.

Đồng thời, nhiều trường hợp đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan kiểm lâm cứu hộ; nhiều nội dung quảng bá săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép trên không gian mạng cũng bị yêu cầu gỡ bỏ.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép hoặc tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự đối với các hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.



