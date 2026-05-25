Nhà ga chim phượng hoàng sân bay Phú Quốc đang thi công thế nào?
Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng đang tăng tốc thi công. Trong đó, nhà ga hành khách T2 lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa dần lộ diện, trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.
Clip thi công nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Quốc.
Phối cảnh nhà ga hành khách T2 của sân bay Phú Quốc được thiết kế bởi CPG Consultants và Artelia Airport, lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa - biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ và tầm vóc quốc tế của ngành hàng không Việt Nam.
Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc được khởi công từ tháng 7/2025, quy mô hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn 4E của ICAO. Sau khi hoàn thành, sân bay dự kiến đạt công suất 24 triệu khách/năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách. Theo quy hoạch, nhà ga hành khách hiện hữu T1 được giữ nguyên, trong khi nhà ga T2 được xây mới theo hướng hiện đại, kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới của đặc khu Phú Quốc.
Đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Phú Quốc cho biết, dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc gồm nhiều hạng mục trọng điểm như đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ APEC 2027.
Hiện nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, hình hài “phượng hoàng” dần lộ diện. Nhà ga VIP bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Theo ghi nhận của phóng viên tại công trường nhà ga T2, hàng nghìn công nhân, kỹ sư cùng máy móc thiết bị đang làm việc liên tục ngày đêm. Đến nay, nhà ga T2 đã hoàn thành 100% phần thô, đạt khoảng 80% kết cấu thép. Các hạng mục chính cũng được đẩy nhanh tiến độ.
Cầu vượt cho khách đi kết nối nhà ga T2 dần thành hình ở sân bay Phú Quốc.
Không khí trên đại công trường luôn khẩn trương với hàng loạt mũi thi công triển khai đồng loạt ngày đêm. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của nhà ga T2 sẽ hoàn thành vào ngày 30/3/2027.
Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, địa phương đang triển khai 21 dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Các công trình trọng điểm như mở rộng sân bay Phú Quốc, đường tỉnh ĐT.975, đường sắt đô thị, Đại lộ APEC và Trung tâm Hội nghị hiện đều bám sát tiến độ đề ra.
Theo ông Mừng, tỉnh đặt mục tiêu toàn bộ công trình phải hoàn thành trước thời điểm diễn ra APEC từ 3-6 tháng để có thời gian vận hành thử, rà soát kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh. Ảnh: Nhật Huy.
