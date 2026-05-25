Nhà ga chim phượng hoàng sân bay Phú Quốc đang thi công thế nào?

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc được khởi công từ tháng 7/2025, quy mô hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn 4E của ICAO. Sau khi hoàn thành, sân bay dự kiến đạt công suất 24 triệu khách/năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách. Theo quy hoạch, nhà ga hành khách hiện hữu T1 được giữ nguyên, trong khi nhà ga T2 được xây mới theo hướng hiện đại, kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới của đặc khu Phú Quốc.