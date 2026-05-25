Thêm một loại tài khoản phải đăng ký bằng số điện thoại

Khánh Huy | 25-05-2026 - 18:22 PM | Kinh tế số

Từ 1/7, nhiều quy định mới với game online sẽ có hiệu lực.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới liên quan đến trò chơi điện tử trên mạng sẽ chính thức được áp dụng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, trong đó có quy định doanh nghiệp phát hành game online có thể bị phạt tới 60 triệu đồng nếu không xác thực tài khoản người chơi bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.

Quy định này áp dụng với trò chơi điện tử G1 trên mạng - loại hình game có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp phát hành. Đây cũng là loại hình phổ biến hiện nay, thường được gọi là game online, bao gồm các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, PUBG: Battlegrounds, Liên Quân Mobile, Free Fire, FC Online...

Theo quy định mới, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng có thể bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng nếu vi phạm một trong nhiều hành vi liên quan đến quản lý và vận hành game online.

Trong đó, đáng chú ý có hành vi không thực hiện việc xác thực tài khoản người chơi bằng số điện thoại di động tại Việt Nam; không lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin người chơi gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại; không áp dụng biện pháp giới hạn giờ chơi đối với trẻ em và người dưới 18 tuổi theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể bị xử phạt nếu không phân loại trò chơi theo độ tuổi; không hiển thị liên tục kết quả phân loại độ tuổi người chơi; quảng cáo game khi chưa được cấp quyết định phát hành; không quản lý nội dung trao đổi, chia sẻ trong trò chơi và diễn đàn game theo quy định.

Một số hành vi khác cũng thuộc diện bị xử phạt như: không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam theo quy định; cung cấp trò chơi không đúng nội dung kịch bản đã được phê duyệt; gắn chương trình khuyến mại có thưởng bằng tiền hoặc hiện vật thật vào giao diện trò chơi; khởi tạo vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng không đúng nội dung đã đăng ký.

Trước đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP đã quy định người chơi khi đăng ký tài khoản game online phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin gồm họ tên; ngày, tháng, năm sinh và số điện thoại di động tại Việt Nam.

Đối với người chơi dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ theo pháp luật sẽ sử dụng thông tin của mình để đăng ký tài khoản và có trách nhiệm giám sát thời gian chơi, nội dung trò chơi mà trẻ truy cập.

