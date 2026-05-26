Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích

Những ngày đầu tháng 5, tại các công trường thi công dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Tây Ninh như: Đường Hồ Chí Minh, đường ĐT827E… không khí diễn ra khẩn trương để sớm đưa công trình vào khai thác.

Tập trung mọi nguồn lực

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài gần 73 km, quy mô 4 làn xe, đi qua TP Đồng Nai, TP HCM và tỉnh Tây Ninh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giảm tải cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ. Khởi công từ năm 2009, dự án từng tạm dừng nhiều năm do khó khăn về nguồn vốn. Đến cuối năm 2023, dự án được tái khởi động và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 6-2026.

Theo ghi nhận, đoạn tuyến qua Tây Ninh cơ bản đã hoàn thành thảm bê-tông nhựa, một số đoạn cho phép phương tiện lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 7 km chưa thảm nhựa và khoảng 2 km chưa hoàn thiện đổ đá.

Dự án không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân dọc tuyến. Ông Nguyễn Hòa, ngụ phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Trước đây, khu vực này khá vắng, đường nhỏ, chủ yếu xe máy đi lại. Khi tuyến đường mở rộng, giao thông thuận tiện hơn, giá trị đất đai và hoạt động kinh doanh cũng thay đổi rõ rệt".

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Tây Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay thời gian qua, giá nhiên liệu tăng nhanh nhưng khi giảm lại chậm, khiến chi phí đầu vào biến động mạnh, có thời điểm làm gián đoạn nhịp độ triển khai dự án.

"Hiện dự án đã được gia hạn đến tháng 6 phải hoàn thành nên đơn vị đang tập trung toàn lực thi công nhằm bảo đảm tiến độ. Chúng tôi hy vọng thời tiết thuận lợi để việc thi công diễn ra liên tục hoàn thành công trình theo đúng cam kết" - đại diện Ban quản lý nói.

Tương tự, tuyến đường ĐT827E dài khoảng 35,6 km, quy mô 6 làn xe kết nối TP HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp cũng đang được địa phương tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Hiện dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cây cầu lớn trên tuyến đang được triển khai thi công đồng loạt. Tại gói thầu từ sông Vàm Cỏ Đông đến đường Huỳnh Văn Đảnh, nhà thầu đang thực hiện đào vét hữu cơ, đào khuôn đường, đắp cát và cắm bấc thấm xử lý nền đất yếu. Giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 43 tỉ đồng, tương đương 11% giá trị hợp đồng. Ở gói thầu từ đường Huỳnh Văn Đảnh đến sông Vàm Cỏ Tây, tiến độ đạt hơn 14%. Trong khi đó, gói thầu từ sông Vàm Cỏ Tây đến ĐT827B đạt gần 24%.

Không chỉ thi công phần tuyến, công tác giải phóng mặt bằng cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Tại các địa phương như Tân Trụ, Vàm Cỏ hay Tầm Vu, nhiều khu vực đã cơ bản hoàn thành việc chi trả bồi thường cho người dân, với tỉ lệ đạt từ 95% đến gần 100%.

Đối với dự án xây dựng 3 cây cầu lớn bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây, hồ sơ nghiên cứu khả thi hiện đã được hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Thi đua "90 ngày đêm"

Nếu đường ĐT827E là trục kết nối chiến lược phía Tây thì đường Vành đai 4 TP HCM được xem là "đòn bẩy" mở rộng không gian phát triển liên vùng của toàn khu vực Đông Nam Bộ. Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Tây Ninh đang tăng tốc triển khai hàng loạt phần việc quan trọng liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư và lựa chọn nhà đầu tư.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh dài khoảng 74,5 km, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 675 ha. Trong đó, phần tuyến chính khoảng 604 ha và khoảng 71 ha dành để xây dựng 5 khu tái định cư.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đồng thời phối hợp các địa phương triển khai công tác thu hồi đất và bồi thường. Đối với các dự án thành phần xây dựng tuyến cao tốc chính, tỉnh lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng nhằm rút ngắn thời gian và tăng tính cạnh tranh.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm" để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án. Theo kế hoạch, phong trào được triển khai từ ngày 15-5 đến 12-8-2026 tại 15 xã có tuyến đường đi qua. Tỉnh đặt mục tiêu đến giữa tháng 6-2026 phải hoàn thành toàn bộ mặt bằng của các khu tái định cư; đến cuối tháng 6 hoàn thành ít nhất 70% diện tích giải phóng mặt bằng tuyến chính; và đến ngày 12-8 phải hoàn thành 100% công tác thu hồi đất, bồi thường và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Song song đó, ngành chức năng cũng đang khảo sát các mỏ vật liệu nhằm chủ động nguồn cung khi dự án bước vào giai đoạn xây dựng đồng loạt.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược. Tây Ninh đang hướng tới hình thành hệ thống các trục động lực chiến lược gồm Vành đai 3 TP HCM, Vành đai 4 TP HCM; trục TP HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp theo đường ĐT827E; trục Tân An - Bình Hiệp; trục Bình Chánh - Vành đai 4 - cửa khẩu Mỹ Quý Tây; đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài và tuyến Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1. Đặc biệt là trục kết nối 2 trung tâm Tân Ninh - Long An. "Việc hình thành các trục động lực này sẽ là đòn bẩy then chốt, mang tính quyết định đối với thành công của quy hoạch" - ông Hẳn nhấn mạnh.

Bảo đảm tái định cư Dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài dài khoảng 51 km, trong đó hơn 26 km đi qua Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 19.617 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài thông tin: Công tác giải phóng mặt bằng đến nay đạt khoảng 93% chiều dài tuyến. Tổng cộng hơn 2.899 tỉ đồng đã được chi trả cho hơn 2.100 hộ dân bị ảnh hưởng. "Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện các khu tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công. Mặc dù chi phí bồi thường tăng mạnh, tỉnh Tây Ninh và TP HCM đã phối hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó TP HCM hỗ trợ phần lớn kinh phí phát sinh. Điều này giúp dự án bảo đảm tiến độ và khai thác hiệu quả khi hoàn thành" - đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài nói.



