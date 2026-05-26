Thực hư thông tin Ai Cập miễn visa cho người Việt

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng lan truyền thông tin Ai Cập chính thức triển khai chính sách nhập cảnh “siêu thông thoáng” dành cho công dân Việt Nam. Theo các bài viết này, du khách Việt chỉ cần “xách balo lên và đi”, mang theo hộ chiếu là có thể nhập cảnh mà không cần xin visa trước.

Thông tin trên chủ yếu được chia sẻ bởi một số tài khoản Facebook cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các hướng dẫn viên. Nhiều bài đăng khẳng định người Việt từ nay có thể đến Ai Cập dễ dàng như đi Thái Lan hay các quốc gia Đông Nam Á miễn thị thực.

Ngay sau khi xuất hiện, các bài viết đã thu hút lượng lớn tương tác từ cộng đồng mạng. Không ít tín đồ xê dịch bày tỏ sự hào hứng bởi Ai Cập từ lâu vốn là một trong những điểm đến mơ ước của nhiều du khách Việt, nơi sở hữu các kỳ quan nổi tiếng thế giới, nền văn minh cổ đại huyền bí cùng hàng loạt công trình kiến trúc mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên, theo xác minh của Báo Thanh Niên, những thông tin nói trên có thể khiến nhiều người hiểu nhầm. Nội dung được phía Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam trao đổi thực chất là việc Ai Cập bắt đầu áp dụng hình thức Visa On Arrival (VOA) cho công dân Việt Nam từ ngày 21/5, chứ không phải miễn visa hoàn toàn.

Visa On Arrival là loại thị thực được cấp trực tiếp tại sân bay hoặc cửa khẩu nhập cảnh của một số quốc gia. Với hình thức này, du khách không cần hoàn tất toàn bộ quy trình xin visa trước chuyến đi như thông thường, mà có thể làm thủ tục và nhận visa khi đến nơi.

Ưu điểm của VOA là quy trình đơn giản, tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ và hạn chế rủi ro thất lạc hộ chiếu khi gửi giấy tờ qua đường bưu điện. Tuy nhiên, loại visa này thường chỉ áp dụng với khách nhập cảnh bằng đường hàng không, không phù hợp nếu di chuyển bằng đường bộ hoặc đường biển. Ngoài ra, hành khách vẫn có thể phải chờ từ 15-30 phút, thậm chí lâu hơn vào mùa cao điểm, để hoàn tất thủ tục xét duyệt tại sân bay.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, hiện công dân Việt Nam có nhu cầu nhập cảnh Ai Cập có thể mang hộ chiếu và làm thủ tục xin visa tại cửa khẩu. Dù vậy, phía đại diện cũng cho biết chưa có thông báo chính thức rộng rãi về chính sách này. Trong trường hợp du khách lo ngại việc một số hãng hàng không có thể từ chối cho lên máy bay do chưa có visa từ trước, phương án an toàn và chắc chắn nhất vẫn là xin visa trước chuyến đi như thông lệ.

Vì vậy, những du khách đang có kế hoạch khám phá “xứ sở kim tự tháp” trong thời gian tới nên chủ động tham khảo thông tin từ các công ty du lịch uy tín hoặc liên hệ trực tiếp Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ và điều kiện nhập cảnh.

Nằm ở khu vực giao thoa giữa Bắc Phi, Trung Đông và Tây Nam Á, Ai Cập là điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới. Quốc gia này nổi tiếng nhờ sở hữu một trong những nền văn minh cổ đại lâu đời nhất nhân loại, với hàng loạt di sản, truyền thuyết và công trình mang tính biểu tượng. Không chỉ hấp dẫn bởi những bí ẩn lịch sử, Ai Cập còn gây ấn tượng với các công trình kiến trúc đồ sộ, khung cảnh sa mạc đặc trưng và đời sống văn hóa đặc sắc.

Ai Cập mang kiểu khí hậu đặc trưng của khu vực Địa Trung Hải và sa mạc, thời tiết phần lớn khô nóng quanh năm. Mùa hè, nhiệt độ ban ngày tại nhiều khu vực có thể lên tới 40 độ C, trong khi ban đêm giảm sâu do đặc điểm khí hậu sa mạc.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Ai Cập là từ tháng 9 đến tháng 11 hoặc từ tháng 3 đến tháng 5. Đây là giai đoạn thời tiết tương đối dễ chịu, nhiệt độ không quá khắc nghiệt, thuận tiện cho các hoạt động tham quan ngoài trời. Trong khi đó, khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 thường được xem là mùa nóng cao điểm, nhiệt độ cao kèm nguy cơ xuất hiện bão cát tại một số khu vực.

Hiện từ Hà Nội và TP.HCM, du khách có thể lựa chọn các chuyến bay nối chuyến tới thủ đô Cairo của Ai Cập thông qua một số điểm trung chuyển phổ biến như Malaysia, Singapore hoặc Thái Lan để tối ưu chi phí di chuyển.

Bên cạnh hệ thống xe buýt, tàu hỏa và tàu thủy khá phát triển, trải nghiệm cưỡi lạc đà khám phá sa mạc cũng là hoạt động được nhiều du khách yêu thích khi tới Ai Cập.

Đến Ai Cập, du khách không thể bỏ qua những công trình nổi tiếng như Great Sphinx of Giza, tượng Nhân sư khổng lồ nằm gần quần thể kim tự tháp Giza; Pyramid of Djoser - kim tự tháp bậc thang cổ nhất của người Ai Cập; hay Luxor Temple - quần thể đền đài nổi tiếng nằm bên bờ sông Nile.

Việc Ai Cập triển khai hình thức Visa On Arrival cho công dân Việt Nam được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch, giúp thủ tục nhập cảnh trở nên thuận tiện hơn và mở thêm cơ hội để du khách Việt tiếp cận một trong những điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa bậc nhất thế giới. Vì vậy, những ai đang có kế hoạch khám phá Ai Cập trong thời gian tới nên chủ động cập nhật thông tin chính thức về visa, lịch trình và điều kiện nhập cảnh để chuyến đi diễn ra thuận lợi hơn.

