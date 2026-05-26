Dự án điện hơn 42.000 tỷ đồng sắp hòa lưới, Tổng giám đốc EVN ra chỉ đạo mới

Chỉ đạo được đưa ra tại phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2026 của EVN, với sự tham dự của đại diện Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên EVN.

Theo thông tin từ NSMO, đến 17h ngày 25/5, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều đạt 55.196 MW. Riêng miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15/5. Dự báo phụ tải tiếp tục tăng cao do nhiều đợt nắng nóng diện rộng có thể kéo dài đến cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Trong bối cảnh phụ tải ngày càng tăng, lãnh đạo EVN nhấn mạnh yêu cầu các bên liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I để sớm bổ sung nguồn điện cho hệ thống.

Đây là công trình nguồn điện trọng điểm quốc gia do EVN làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 42.022 tỷ đồng. Dự án được xây dựng tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403 MW, sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn (USC) và than nhập khẩu làm nhiên liệu.

Theo cập nhật mới nhất, dự án đã hoàn thành trên 99% tiến độ tổng thể. Tổ máy số 1 đã thực hiện thành công việc đốt than lần đầu và đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, hoàn thiện các bước kỹ thuật cuối cùng trước khi hòa lưới điện quốc gia và phát điện thương mại.

Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,4 - 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm.

Ngoài yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Quảng Trạch I, Tổng giám đốc EVN cũng quán triệt các tổng công ty điện lực về tầm quan trọng của các giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) và tiết kiệm điện trong giai đoạn vận hành cực đoan của mùa khô. Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị chủ động làm việc với khách hàng sản xuất để thực hiện điều chỉnh phụ tải, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

EVN cho biết đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế và đời sống dân sinh trong mùa khô năm 2026. Các nhà máy nhiệt điện duy trì tồn kho than cao hơn kế hoạch; nhiên liệu khí và dầu đáp ứng đủ nhu cầu vận hành; các hồ thủy điện duy trì mức nước tốt. Đồng thời, các đơn vị sản xuất điện được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ quy trình và lệnh điều độ của NSMO.