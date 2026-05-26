Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu Long Biên thông xe trở lại sau 2 tháng sửa chữa

Theo Minh Tuệ/ VTC News | 26-05-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau 2 tháng sửa chữa, từ 28/5, Hà Nội cho phép xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được lưu thông trên cầu Long Biên cả hai chiều.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Theo thông báo, xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép đi lại trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm và hướng Hoàn Kiếm đi Bồ Đề) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00h00 ngày 28/5.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng và khôi phục hệ thống biển báo hiện trạng (trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

Hà Nội khôi phục giao thông trên cầu Long Biên từ ngày 28/5.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua cầu Long Biên.

Trước đó, ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cây cầu này.

Việc sửa chữa cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Để phục vụ việc sửa chữa, Hà Nội cấm xe máy, người đi bộ trên đường bộ hành, đường xe máy từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Trong thời gian cầu Long Biên sửa chữa, các phương tiện đổ dồn về cầu Chương Dương khiến cây cầu này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Hiệp hội ô tô, xe máy nói gì về xăng E10?

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Là TP trực thuộc Trung ương nhưng tăng trưởng GRDP quý I/2026 lại thuộc nhóm thấp cả nước, lãnh đạo Cần Thơ nói gì trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng?

Là TP trực thuộc Trung ương nhưng tăng trưởng GRDP quý I/2026 lại thuộc nhóm thấp cả nước, lãnh đạo Cần Thơ nói gì trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng? Nổi bật

Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích

Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích Nổi bật

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

17:28 , 26/05/2026
Đào đất, người dân Việt Nam phát hiện cột khí kèm nước phun cao 15m, chuyên gia lập tức vào cuộc

Đào đất, người dân Việt Nam phát hiện cột khí kèm nước phun cao 15m, chuyên gia lập tức vào cuộc

17:20 , 26/05/2026
Miền Bắc lần đầu tiêu thụ hơn 400 triệu kWh điện/ngày

Miền Bắc lần đầu tiêu thụ hơn 400 triệu kWh điện/ngày

17:12 , 26/05/2026
Thông tin mới nhất từ Bộ Công thương liên quan đến xăng E10

Thông tin mới nhất từ Bộ Công thương liên quan đến xăng E10

17:02 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên