Cầu Long Biên thông xe trở lại sau 2 tháng sửa chữa

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Theo thông báo, xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép đi lại trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm và hướng Hoàn Kiếm đi Bồ Đề) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00h00 ngày 28/5.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng và khôi phục hệ thống biển báo hiện trạng (trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua cầu Long Biên.

Trước đó, ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cây cầu này.

Việc sửa chữa cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Để phục vụ việc sửa chữa, Hà Nội cấm xe máy, người đi bộ trên đường bộ hành, đường xe máy từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Trong thời gian cầu Long Biên sửa chữa, các phương tiện đổ dồn về cầu Chương Dương khiến cây cầu này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.