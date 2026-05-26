Việt Nam vừa lần đầu vào top 10 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực mang về 6,6 tỷ USD

Lĩnh vực này là thép .

Theo Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel), trong tháng 4/2026, sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam ước tính đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với sản lượng này, V iệt Nam đã chính thức vượt qua Italia để vào top 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Iran, quốc gia trong top 10 từ tháng 2/2026 trở về trước, đã tụt xuống vị trí thứ 12, với 1,8 triệu tấn. Nguyên nhân là do 2 nhà máy thép của Iran là Khuzestan và Mobarakeh bị Israel ném bom, do đó làm tê liệt ngành công nghiệp thép tại quốc gia này.

Worldsteel cho biết, tính lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam đánh giá, ngành thép của nước ta đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Cụ thể, nếu như năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường thì sau 10 năm (từ năm 2010 đến nay), ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp thép của nước ta hiện đã tự chủ sản xuất được tất cả các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, từ phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan…) đến công nghiệp quốc phòng.

Đáng chú ý, có nhiều khu liên hợp sản xuất thép quy mô lớn, hiện đại được đầu tư, đi vào hoạt độngở Việt Nam như Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, tiên phong sản xuất các loại thép khó, chất lượng cao như thép cơ khí chế tạo, thép tanh bố lốp ô tô, thép dây hàn, thép làm lò xo, ốc vít, thép làm cẩu, dự ứng lực. Ngoài ra, khu liên hợp này còn sản xuất thép thanh ray đường sắt cao tốc, thép hình.

Việt Nam vừa vào top 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa

Trong năm 2025, sản lượng sản xuất thép thô của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong năm năm trở lại đây. Đáng chú ý, tiêu thụ đạt 24,1 triệu tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,15 triệu tấn, tăng 12,8% so với cùng kỳ 2024.

Tổng kim ngạch xuất khẩu thép Việt Nam trong năm 2025 đạt khoảng 6,63 tỷ USD, với khối lượng xuất khẩu đạt xấp xỉ 10,06 triệu tấn.

Một tập đoàn có đóng góp lớn cho ngành thép Việt Nam

Tập đoàn Hòa Phát đóng góp lớn vào sản lượng thép của cả nước. Ảnh: Moit

Trên thực tế, năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô, với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, vào top 11 thế giới. Trong đó, riêng Tập đoàn Hòa Phát đóng góp vào sản lượng chung của cả nước là 11 triệu tấn, tương đương với 44,7%. Các vị trí tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel), Formosa...

Trong năm 2026, ngành thép Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ 8 -10%, dự báo sản xuất thép thành phẩm giai đoạn này sẽ đạt 33 - 34,5 triệu tấn và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước ước đạt khoảng 26 triệu tấn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, sản lượng thép thô của Hòa Phát dự kiến đạt trên 14 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2025. Với sản lượng này, vị thế top 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới của Việt Nam sẽ được giữ vững.