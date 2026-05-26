Bộ Công Thương: Hầu hết xe ở Việt Nam đều dùng được xăng E10, số ít không tương thích đã có E5

Từ 1-6 tới đây, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Thông tư 50/2025. Thị trường sẽ kinh doanh song song hai loại là xăng E10 và E5, không còn các loại xăng khoáng truyền thống như A95. Chính sách này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày 26-5, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã có chia sẻ với báo chí về quá trình xây dựng và ban hành thông tư 50/2025.

Đã lấy ý kiến, đánh giá kỹ trước khi đưa ra lộ trình

Thứ trưởng Tân cho biết kế hoạch chuyển đổi từ xăng khoáng sang sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 53/2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Người dân đổ xăng E10 tại một cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Trong đó, quy định sau thời gian thử nghiệm, từ ngày 1-12-2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5. Từ ngày 1-12-2017 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10.

Thực hiện nội dung của Quyết định 53, sau nhiều thử nghiệm, xăng E5 đã được chính thức phân phối trên toàn quốc từ 1-1-2018. Tuy nhiên vì nhiều lý do, kế hoạch phân phối xăng E10 không thực hiện được.

Việc sử dụng xăng sinh học sẽ giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Việc sử dụng xăng sinh học cũng góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải ròng khí CO 2 về “0” vào năm 2050 của Việt Nam với cộng đồng quốc tế .

Với những ý nghĩa của xăng sinh học, việc tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học theo tinh thần Quyết định 53 là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ. Do vậy, ngay từ cuối năm 2024, bộ đã triển khai nhiệm vụ xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học mới.

Cụ thể, bộ đã gửi công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tiến hành khảo sát trực tiếp tại các địa phương có mức tiêu thụ xăng dầu lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà nẵng, Quảng Ngãi, Hải Phòng… các doanh nghiệp có thị phần xăng dầu lớn như Petrolimex, PVOil, Saigon Petro…

Bộ cũng tiến hành phân tích, đánh giá các báo cáo và thông tin khảo sát, làm việc với các chuyên gia về động cơ, nhiên liệu của Đại học Bách khoa, Trung tâm nhiên liệu xanh toàn cầu, tham khảo kinh nghiệm thực tế sử dụng xăng sinh học tại các nước đã sử dụng xăng sinh học từ nhiều năm trước như Mỹ, Brazil, Châu Âu, Thái Lan, Philippine…

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nước về động cơ, nhiên liệu; các nhà khoa học, nhà quản lý , chủ doanh nghiệp chuyên sâu về nhiên liệu sinh học, động cơ trên khắp thế giới để thu thập thông tin, tài liệu cần thiết về xăng sinh học, tác động của xăng đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ;

Gửi văn bản yêu cầu đánh giá về mức độ đáp ứng của phương tiện đối với xăng E10 đến Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Trung tâm đăng kiểm Việt Nam, các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy lớn như Toyota, Honda, Huyndai…

Hầu hết ô tô, xe máy ở Việt Nam đều sử dụng được xăng E10

Trên cơ sở ủng hộ của tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề có liên quan, các thông tin về tính an toàn của xăng sinh học và thực tế sử dụng tại các nước, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Bộ Công Thương quyết định vẫn duy trì xăng E5RON92. Ảnh: AH

Sau khi xây dựng dự thảo, bộ đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi mọi tầng lớp theo quy định. Sau đó, bộ xây dựng hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định ban hành lộ trình.

Ngày 12-6-2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2025 đã phân quyền, phân cấp cho Bộ Công Thương trong việc ban hành quy định lộ trình áp dụng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã chuyển từ xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ sang xây dựng thông tư ban hành quy định lộ trình áp dụng tại Việt Nam, thực hiện trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

Ngày 7-11-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50/2025, nội dung quy định từ ngày 1-6-2026, xăng phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31-12-2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, văn bản của VAMA, VAM và Cục đăng kiểm cũng như các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đều khẳng định hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 và một số xe máy).

Tuy nhiên, để đảm bảo mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, tránh mọi nguy cơ (dù là rất nhỏ) có loại xe quá cũ không tương thích với E10, Bộ Công Thương đã quyết định vẫn duy trì xăng E5RON92 như quy định tại quy định Thông tư 50.