Vì sao nhiều nhánh tại nút giao Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây chưa thể khai thác?

Sáng 26-5, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết từ 18 giờ ngày 24-5 đã tổ chức khai thác tạm nhánh T2 phải tại nút giao Long Thành để kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Vì sao chưa mở nút giao chính ?

Theo đó, ô tô con dưới 9 chỗ đi từ hướng TP.HCM hoặc từ khu vực Quốc lộ 51 có thể rẽ phải vào nhánh T2 phải để nhập trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đi Vũng Tàu.

Đây được xem là hướng kết nối quan trọng trong giai đoạn đầu khai thác. Phương án này giúp người dân từ TP.HCM, Long Thành và Nhơn Trạch đi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuận lợi hơn, không phải đi vòng xuống Quốc lộ 51 hoặc lên nút Võ Nguyên Giáp như trước.

Theo VEC, việc mở tạm nhánh T2 đã được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan liên quan.

Đại diện VEC cũng khẳng định hiện nhiều hạng mục thuộc nút giao Long Thành vẫn chưa hoàn thiện đồng bộ nên chưa thể khai thác toàn bộ các nhánh kết nối.

Nguyên nhân, Ban Quản lý dự án 85 - chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - hiện chưa hoàn tất đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, phương án tổ chức giao thông, hồ sơ hoàn thành và các điều kiện an toàn giao thông cần thiết.

“Do đó, trước mắt chỉ tổ chức khai thác tạm nhánh T2 phải phục vụ xe ô tô con dưới 9 chỗ đi từ TP.HCM, Quốc lộ 51 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đi Vũng Tàu.

Riêng hướng kết nối đi sân bay Long Thành chưa được tổ chức thông xe trong giai đoạn này…”- đại diện VEC cho hay.

Mức phí ra sao ?

Về phương án thu phí, VEC cho biết các phương tiện không có thông tin đầu vào trên hệ thống sẽ được tạo giao dịch thu phí một lần (OTC) tại làn thu phí đầu ra.

Đối với các phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau 3 giờ hoặc tùy tình hình thực tế vẫn không có dữ liệu đầu ra, hệ thống sẽ tính phí với điểm ra tại nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo VEC, đối với ô tô con dưới 9 chỗ lên xuống tại nút giao Long Thành, mức thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được áp dụng theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông, cụ thể như sau:

Để tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn, VEC đang tăng cường nhân sự trực vận hành để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu phí.

Trong khi đó, Công ty TNHH thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam sẽ phối hợp tạo giao dịch OTC, hậu kiểm, đối soát dữ liệu và tổ chức thu phí theo phương án mới.

Theo văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam, trường hợp ô tô đã kiểm tra nhưng vẫn không đủ dữ liệu để xác định chính xác hành trình hoặc chủ phương tiện không hợp tác xác minh, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí vẫn phải tiếp tục theo dõi, phối hợp cơ quan chức năng để truy thu theo quy định.

Nhiều nhánh tại nút giao Long Thành vẫn chưa khai thác

Theo phương án tổ chức giao thông tạm thời, hiện chỉ ô tô con dưới 9 chỗ được phép đi từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nhánh T2 phải.

Ngoài nhánh này, hàng loạt nhánh kết nối khác tại nút giao Long Thành vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Trong đó có nhánh N1 kết nối từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi về Quốc lộ 51 hoặc TP.HCM; nhánh T2 trái kết nối từ khu vực sân bay Long Thành đi TP.HCM; nhánh N3 kết nối hướng Biên Hòa đi Dầu Giây; nhánh N6 kết nối từ Dầu Giây đi sân bay Long Thành và Vũng Tàu.

Ngoài ra còn có các nhánh N12, N4 và N7 phục vụ kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo nhiều hướng khác nhau.

VEC cho biết các nhánh này chỉ được đưa vào khai thác sau khi Ban Quản lý dự án 85 hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống báo hiệu, hồ sơ pháp lý và được cơ quan chức năng chấp thuận nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 54 km, được thông xe toàn tuyến từ ngày 18-5.

Ban đầu, các đơn vị đề xuất mở trực tiếp nút giao Long Thành để xe từ TP.HCM đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuận lợi hơn. Tuy nhiên sau đó phương án này được điều chỉnh sang hình thức khai thác tạm nhánh T2 phải như hiện nay.