Là TP trực thuộc Trung ương nhưng tăng trưởng GRDP quý I/2026 lại thuộc nhóm thấp cả nước, lãnh đạo Cần Thơ nói gì trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng?

Sáng 26/5, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.

Báo cáo của Thành ủy Cần Thơ cho thấy, trong quý I/2026, GRDP của Thành phố tăng 7,02%, dù thấp hơn kịch bản đề ra 2,5 điểm phần trăm nhưng vẫn cho thấy xu hướng phục hồi tích cực ở cả ba khu vực kinh tế. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức rất lớn trong bối cảnh hiện nay.

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, xét về tính khả thi và điều kiện thực tế, tăng trưởng năm 2026 của Thành phố dự kiến đạt khoảng 8,07%. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 3,45%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,65%; khu vực dịch vụ tăng 9,46%.

Nguyên nhân chính khiến Thành phố chưa đạt kịch bản tăng trưởng kỳ vọng là cơ cấu kinh tế chưa thực sự tối ưu. Năm 2025, khu vực nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng cao, ở mức 20,97%, trong khi khu vực công nghiệp chỉ chiếm 28,05%.

Một điểm nghẽn lớn khác là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Năm 2025, tỉ lệ giải ngân chỉ đạt trên 75%. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng giao cho Thành phố là 19.266,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 21/5/2026, Thành phố mới giải ngân được 2.532,919 tỷ đồng, đạt 13,15% kế hoạch.

Theo Thành ủy Cần Thơ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xác định nguồn gốc đất; điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch, thiết kế kỹ thuật và tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, biến động giá vật liệu xây dựng, xăng dầu và khó khăn về nguồn vật liệu san lấp cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công các dự án.

Thành phố hiện có 130 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ hoặc tồn đọng kéo dài. Trong đó có 10 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 120 dự án ngoài ngân sách.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, nhiều dự án vướng mắc pháp lý phức tạp liên quan đất đai, đầu tư, quy hoạch, thanh tra, kiểm tra và bản án kéo dài qua nhiều giai đoạn. Thành phố đang tập trung tháo gỡ theo hướng phân loại cụ thể: Dự án khả thi sẽ thúc đẩy triển khai, dự án không khả thi sẽ xử lý dứt điểm nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật

Bên cạnh những khó khăn, thách thức, kinh tế Cần Thơ cũng đã đạt được một số điểm sáng đáng ghi nhận. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá cao. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,23%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,5%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 10,1%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Thành phố đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 21,9%; doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành dịch vụ sau khi mở rộng không gian phát triển đô thị và liên kết vùng.

Môi trường đầu tư kinh doanh cũng có chuyển biến tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 45,31%. Thành phố thu hút 8 dự án đầu tư, gồm 7 dự án trong nước với tổng vốn 2.791,6 tỷ đồng và 1 dự án FDI trị giá 210.108 USD.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng ổn định cho nền kinh tế. Sản lượng lúa Đông Xuân 2025-2026 đạt trên 2,43 triệu tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng 5,25%; tổng sản lượng thủy sản đạt 289.046 tấn, tăng 17,6%.

Thu ngân sách nhà nước cũng đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 20/5/2026, tổng thu ngân sách đạt 13.245 tỷ đồng, bằng 49,28% dự toán và dự kiến vượt khoảng 15% so với năm 2025.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã triển khai chính sách an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 246 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 43.920 lao động, đạt 45,75% kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông và tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ.

Đề xuất hàng loạt dự án chiến lược

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thành ủy Cần Thơ đã kiến nghị nhiều dự án lớn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực phát triển dài hạn cho Thành phố cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nổi bật là đề xuất triển khai Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong với diện tích gần 3.000 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 272.723 tỷ đồng. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp, tạo động lực phát triển mạnh cho lĩnh vực đô thị, du lịch và dịch vụ.

Thành phố cũng kiến nghị Trung ương sớm đầu tư tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau nhằm tạo trục kết nối chiến lược giữa Đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Đối với dự án cảng biển Bến cảng Trần Đề, thành phố kiến nghị sớm đầu tư tuyến đường dẫn kết nối và cầu vượt biển dài 17,8 km với kinh phí khoảng 19.000 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư cảng nước sâu cửa ngõ cho toàn vùng.

Cần Thơ cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư dự án chống ngập úng, sạt lở và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm Thành phố từ nguồn vốn ngân sách trung ương 3.500 tỷ đồng để nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.

Kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện không đúng, bảo đảm nguyên vật liệu cho các công trình lớn

Phát biểu kết luận, nhấn mạnh Cần Thơ có vị trí, vai trò rất quan trọng với sự phát triển của khu vực và cả nước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả, chuyển biến tích cực, quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của năm nay và cho cả nhiệm kỳ thì Cần Thơ còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề đặt ra; nhìn chung vai trò, tiềm năng của thành phố chưa phát huy được hết.

Trong quý I, tốc độ tăng GRDP thuộc nhóm thấp của cả nước, chưa đạt kịch bản đề ra (9,52%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư công vẫn là điểm nghẽn; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp…

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu làm tốt các nhiệm vụ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, từ đó đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển y tế, giáo dục; triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để phục vụ cho mục tiêu phát triển tổng thể của đất nước nói chung và của Cần Thơ nói riêng.

"Thời gian của năm 2026 rất quan trọng không còn nhiều, chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực bứt phá và sự quyết tâm, nỗ lực ấy đối với Cần Thơ phải cao hơn rất nhiều để đạt mục tiêu đề ra, phát triển nhanh, bền vững; dư địa chúng ta còn, cơ hội chúng ta có, nhưng cách tổ chức triển khai thực hiện như thế nào", Thủ tướng phát biểu.

Cho rằng Cần Thơ chưa mạnh dạn đề xuất cơ chế rất cụ thể với Trung ương để triển khai các dự án, Thủ tướng nhấn mạnh, Cần Thơ cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị để đổi mới tư duy, cách làm, tập trung kiến tạo phát triển.

Phản hồi về các đề xuất của Cần Thơ liên quan triển khai dự án trên địa bàn thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản thống nhất về nguyên tắc với các đề xuất, nhất là các dự án năng lượng tái tạo và giao thông; chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị của Cần Thơ để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương khẩn trương đồng bộ quy hoạch thành phố với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo đòn bẩy đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm mang tính liên kết vùng.

Bên cạnh đó, thành phố phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đặc biệt phải có biện pháp mạnh, rà soát các mỏ nguyên vật liệu xây dựng, kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện không đúng, bảo đảm nguyên vật liệu cho các công trình lớn.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tập trung thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, quốc tế, có tính liên kết vùng, kết nối các cực tăng trưởng của Thành phố theo 2 trục Bắc – Nam, Đông – Tây; cũng như hạ tầng năng lượng, hạ tầng mềm, hạ tầng giáo dục, y tế…

Về kinh tế, Cần Thơ cần ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chế biến sâu, điện gió ngoài khơi; đồng thời tinh gọn bộ máy, mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng lưu ý thành phố phải chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cấp hạ tầng y tế, triển khai nhà ở xã hội, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, tận tụy vì nhân dân.