Hiệp hội ô tô, xe máy nói gì về xăng E10?

Cụ thể, VAMM bao gồm các hãng xe máy thành viên như Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki đã tiến hành tổng hợp dữ liệu đánh giá tính phù hợp và mức độ ảnh hưởng của xăng sinh học E10 đối với các loại động cơ.

Theo đó, các đời xe của Honda, Yamaha, Piaggio, SYM đều tương thích với xăng E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật. Còn đối với hãng Suzuki, chủ yếu các đời xe đều tương thích trừ các đời xe sau đang chờ thông tin xác thực về việc tương thích như: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, Gz150, UA125, GD110.

VAMM bày tỏ hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10, song cần lưu ý việc xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện.

Còn theo đánh giá sơ bộ của VAMA, các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất từ thời điểm xăng E10 chưa phổ biến, các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10, có thể gặp các vấn đề về vận hành khi sử dụng xăng E10.

Theo thông tin của một hãng thành viên VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay, số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các xe này. Qua rà soát, các hãng đều có chung nhận định rằng đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006, sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.

Chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học

Ngày 07/11/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Nội dung chính của Thông tư 50 là kể từ ngày 01/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31/12/2030.

Thực tế phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ tháng 01/2028 và thử nghiệm cũng như phân phối xăng E10 từ tháng 8/2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5/2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Bộ Công Thương khẳng định, sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, đã triển khai từ năm 2012 bằng Quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh về định hướng phát triển nền kinh tế xanh, carbon thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.



