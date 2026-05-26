Nắng nóng kéo dài, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra chỉ đạo quan trọng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Theo báo cáo của Cục Điện lực, tính đến ngày 22/5/2026, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 18,97 tỷ kWh, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 36,8% kế hoạch năm. Dự báo nhu cầu điện 5 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 8,7% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, ngày 15/5/2026 ghi nhận mức tiêu thụ điện toàn quốc cao nhất từ trước đến nay, đạt 1,152 tỷ kWh, vượt khoảng 37,9 triệu kWh so với kỷ lục năm 2025. Công suất cực đại hệ thống điện quốc gia cũng lập đỉnh mới ở mức 54.654 MW vào lúc 14h15.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), tổng nhu cầu điện cả năm 2026 có thể tăng từ 8,9-9,2%. Riêng miền Bắc được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn khi từ ngày 23-28/5 xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có thời điểm nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 40 độ C. Phụ tải miền Bắc vì vậy có thể tăng lên khoảng 28.200-28.500 MW, cao hơn từ 1.800-2.100 MW so với đợt nắng nóng giữa tháng 5.

Tại buổi làm việc với các đơn vị, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu NSMO, EVN và các đơn vị liên quan đánh giá lại đầy đủ cả phía cung lẫn phía cầu điện, tính toán các giải pháp dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh giờ cao điểm và huy động tối đa các nguồn lực hiện có.

Bộ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và thủ tục để thúc đẩy đầu tư các nguồn điện mới, điện mặt trời mái nhà, cơ chế mua bán điện trực tiếp và các dự án lưu trữ năng lượng (BESS).

“Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với công tác vận hành hệ thống điện, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm soát vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện; theo dõi sát tình hình nhiên liệu than, khí, LNG và vật tư dự phòng; đồng thời thúc đẩy các dự án nguồn điện nền, đặc biệt là các dự án trọng điểm cấp bách nhằm bổ sung công suất cho hệ thống điện miền Bắc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Trương Thanh Hoài cũng đề nghị sớm hoàn thiện cơ chế theo hướng rút ngắn thủ tục, tạo điều kiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và các dự án nguồn điện cấp bách. Theo Thứ trưởng, nhiều giải pháp hiện mới dừng ở mức khuyến khích nên cần sớm thể chế hóa thành quy định bắt buộc để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, đặc biệt với các thiết bị tiêu thụ điện lớn như điều hòa nhiệt độ.

Về phía các đơn vị điện lực, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã xây dựng nhiều kịch bản điều chỉnh phụ tải từ 5-30% nếu xảy ra thiếu điện cục bộ. Trong khi đó, EVNHANOI mở rộng chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tới nhóm khách hàng sử dụng từ 500.000 kWh/năm, hiện đã có hơn 1.000 khách hàng tham gia với khả năng dịch chuyển khoảng 100 MW công suất phụ tải.

Ngoài ra, ngành điện cũng đang đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông tiết kiệm điện với các thông điệp như “Hà Nội 26+”, “2 bật, 3 tắt”, “tích tiểu thành đại” trên mạng xã hội và các nền tảng số nhằm thay đổi thói quen sử dụng điện trong giờ cao điểm.