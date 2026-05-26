Xăng E10 có làm xe hao nhiên liệu hơn?

Theo Mạnh Hùng/VTC News | 26-05-2026 | Thị trường

Nghiên cứu thực tế tại Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy xăng E10 không hao hơn RON95, thậm chí tiết kiệm hơn trong điều kiện đô thị.

Nhiều ý kiến cho rằng xăng sinh học E10 có thể khiến xe hao nhiên liệu hoặc vận hành yếu hơn so với xăng RON95 truyền thống. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm do nhóm nghiên cứu của PGS.TS Đàm Hoàng Phúc (Đại học Bách khoa Hà Nội) lại cho thấy điều ngược lại trong một số điều kiện vận hành thực tế.

Nhóm nghiên cứu của trường đã phối hợp cùng PetroVietnam BSR và Toyota thực hiện thử nghiệm so sánh trực tiếp giữa xăng RON95, E5 và E10 trên mẫu Toyota Corolla Cross, bao gồm cả phiên bản động cơ đốt trong (ICE) và hybrid (HEV).

Các bài thử được tiến hành trong phòng thí nghiệm cũng như trên điều kiện vận hành thực tế tại Hà Nội, gồm khu vực nội đô giờ cao điểm, thấp điểm và tuyến đại lộ Thăng Long.

Kết quả cho thấy giao thông ùn tắc nội đô lại là điều kiện để xăng E10 phát huy tốt nhất: Xe sử dụng động cơ đốt trong chạy loại nhiên liệu này có mức tiêu hao giảm khoảng 2,3% so với RON95. Với phiên bản hybrid, mức giảm lên tới 7,8%.

Ngay cả ở dải tốc độ cao khoảng 90-120 km/h, E10 cũng cho mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn RON95 trong thử nghiệm.

Kết quả thí nghiệm cho thấy xăng E10 giúp giảm lượng tiêu hao nhiên liệu so với xăng khoáng RON 95. (Ảnh: FBNV)

Về khả năng vận hành, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cho biết xe động cơ đốt trong khi tăng tốc tối đa có thể giảm khoảng 6% công suất khi dùng E10. Tuy nhiên, với điều kiện sử dụng thông thường trong đô thị, mức chênh lệch này khó nhận biết rõ rệt.

Trong khi đó, trên xe hybrid, E10 lại giúp công suất tăng khoảng 2,15%. "Octane cao của ethanol phát huy đúng chỗ khi hệ thống hybrid kiểm soát đốt cháy" , ông Phúc lý giải.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc tại buổi công bố kết quả nghiên cứu năm 2023. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ngoài yếu tố tiêu hao nhiên liệu, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận mức phát thải độc hại giảm đáng kể khi sử dụng E10. Cụ thể, xe động cơ đốt trong giảm khoảng 10,87% hydrocarbon (HC) và gần 15% khí CO so với khi dùng RON95.

Theo khuyến nghị, các dòng xe hiện đại có thể sử dụng E10 bình thường. Nhóm cần lưu ý chủ yếu là các xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí, đặc biệt là xe sản xuất trước năm 2000 hoặc phương tiện để lâu không vận hành. Với các trường hợp này, người dùng nên đổ lượng nhiên liệu vừa phải và sử dụng xe thường xuyên để hạn chế nguy cơ hút ẩm, tách pha nhiên liệu.

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về xăng E10

Theo Mạnh Hùng/VTC News

VTC News

