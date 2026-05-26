Rà soát lại năng lực nhà thầu thi công Dự án cầu đường sắt qua sông Đuống

Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) được khởi công cuối năm 2023 với tổng mức đầu tư của dự án là 1.848,6 tỷ đồng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đường sắt về việc triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026, thời gian còn lại dự án là không nhiều (khoảng 7 tháng), trong khi khối lượng còn lại rất lớn, đặc biệt là cầu đường bộ Đuống.

Chậm mặt bằng, chậm thi công

Bộ Xây dựng cũng đánh giá thời gian qua, việc triển khai thi công của các nhà thầu bị chậm, nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, việc huy động nhân lực, vật lực của các nhà thầu chưa đầy đủ, công tác chỉ đạo điều hành của Ban Quản lý dự án còn chưa quyết liệt.

Để dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt rà soát cụ thể các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng có văn bản báo cáo Bộ để đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5/2026 cho nhà thầu thi công.

Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư rà soát năng lực hiện nay của các nhà thầu chính, nhà thầu phụ xem có đáp ứng được tiến độ hiện nay hay không, căn cứ vào các quy định hiện hành và hợp đồng để xử lý nếu chậm (như điều chuyển khối lượng cho thành viên liên danh khác có năng lực đáp ứng yêu cầu, thay thế...) nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Rà soát lại năng lực nhà thầu

Ban Quản lý dự án rà soát, lập lại tiến độ chi tiết từng hạng mục công trình, bao gồm nhân lực, thiết bị huy động, giải pháp đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ năm 2026.

Đối với công trình cầu đường bộ, chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương huy động thiết bị, nhân lực thi công cọc sàn giảm tải mố M2, đường tạm qua đê, không để ảnh hưởng đến tiến độ đường sau mố M2 và đường gom; thi công đường gom mố M1 để phục vụ phân luồng giao thông và thi công gác dầm, không tạo điểm nghẽn tại dự án; khẩn trương làm việc với cơ quan quản lý đê điều, giao thông đường bộ để triển khai thi công trụ T1, T2 và tường chắn đường hành lang chân đê đáp ứng tiến độ.

Với công trình cầu đường sắt cần khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, thủ tục đê điều, cấp phép thi công và triển khai thi công ngay mố M1,M2 của cầu chui số 2, trường hợp khó khăn đề nghị thành phố Hà Nội xem xét giải quyết.

Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo tư vấn giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công của nhà thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu, đặc biệt công tác an toàn lao động; cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bám sát hiện trường dự án kịp thời phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan.

Trong quá trình triển khai với vai trò chủ đầu tư, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt phải thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời làm việc với địa phương để giải quyết các tồn tại về giải phóng mặt bằng, phương án tổ chức giao thông, giấy phép thi công... để chỉ đạo, đưa ra các giải pháp thi công hiệu quả, khoa học; thực hiện nghiêm túc báo cáo hằng tháng về Bộ Xây dựng để quản lý, theo dõi, đôn đốc.