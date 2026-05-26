Tập đoàn máy tính Quanta tăng gấp đôi vốn đầu tư tại KCN Mỹ Thuận (Ninh Bình)

Theo PV | 26-05-2026 - 16:57 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 26/5, Tập đoàn máy tính Quanta (Đài Loan, Trung Quốc) đã đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án sản xuất máy tính xách tay, máy tính để bàn và linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Ninh Bình, nâng tổng vốn đầu tư lên 240 triệu USD.

Nhà máy sản xuất máy tính và linh kiện điện tử của Tập đoàn máy tính Quanta tại KCN Mỹ Thuận, tỉnh Ninh Bình.

Tập đoàn máy tính Quanta là một trong những tập đoàn sản xuất máy tính xách tay lớn nhất thế giới theo mô hình ODM (thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng cho các thương hiệu toàn cầu). Trước đó, dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 05/5/2023 , tại KCN Mỹ Thuận . Dự án tập trung sản xuất máy tính xách tay, máy tính để bàn và linh kiện điện tử phục vụ xuất khẩu. Sau khi được cấp phép đầu tư, Tập đoàn Quanta đã khẩn trương triển khai xây dựng nhà xưởng F1 và đưa vào hoạt động từ năm 2024. Đến nay, công suất của nhà máy đạt khoảng 4,5 triệu máy tính và 1 triệu sản phẩm linh kiện điện tử mỗi năm.

Theo nội dung điều chỉnh đăng ký đầu tư, Tập đoàn Quanta sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng F2 nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Dự kiến nhà xưởng F2 đi vào hoạt động vào năm 2028, nâng công suất tối đa của toàn nhà máy lên 9 triệu máy tính và 1,5 triệu sản phẩm linh kiện điện tử mỗi năm.

Việc Quanta tiếp tục tăng vốn đầu tư năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao, đặc biệt trong bối cảnh Ninh Bình định hướng phát triển công nghiệp điện tử, công nghệ số và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời , cũng cho thấy môi trường đầu tư, hạ tầng công nghiệp và công tác hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Ninh Bình đang từng bước đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp điện tử, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Theo PV

Báo Chính phủ

Là TP trực thuộc Trung ương nhưng tăng trưởng GRDP quý I/2026 lại thuộc nhóm thấp cả nước, lãnh đạo Cần Thơ nói gì trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng?

Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích

Đoạn tuyến dài 22km thuộc dự án cao tốc 43.700 tỷ băng qua 2 con đèo hiểm trở: Huy động hàng trăm người và thiết bị thực hiện, nhiều 'điểm nghẽn' cần tháo gỡ

16:48 , 26/05/2026
Hiệp hội ô tô, xe máy nói gì về xăng E10?

16:30 , 26/05/2026
Cận cảnh bệnh viện 1.500 giường ở TPHCM sắp đưa vào hoạt động

16:08 , 26/05/2026
Rà soát lại năng lực nhà thầu thi công Dự án cầu đường sắt qua sông Đuống

15:35 , 26/05/2026

