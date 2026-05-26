Đoạn tuyến dài 22km thuộc dự án cao tốc 43.700 tỷ băng qua 2 con đèo hiểm trở: Huy động hàng trăm người và thiết bị thực hiện, nhiều 'điểm nghẽn' cần tháo gỡ

Tiến độ dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, chiều 25/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án thành phần 1 (đoạn tuyến từ Km0+000 - Km22+000).

Báo cáo của chủ đầu tư cho biết, Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có 2 gói thầu xây lắp. Mỗi gói thầu thực hiện trong 34 tháng (từ tháng 12/2025 đến tháng 10/2028). Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, bố trí nhiều mũi thi công để xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước.

Gói thầu xây lắp XL.01 (Km0+000 - Km12+000) đã bàn giao mặt bằng đạt 90%. Các nhà thầu huy động hơn 150 nhân sự, hơn 120 thiết bị máy móc để triển khai 21 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng.

Gói thầu xây lắp XL.02 (Km12+000 - Km22+000) đã bàn giao mặt bằng đạt 53%. Các nhà thầu huy động gần 100 nhân sự, 90 thiết bị để triển khai 14 mũi thi công; cơ bản triển khai đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch.

Hiện 6 khu tái định cư của dự án thành phần 1, gồm: Trà Sơn, Kiên Long, Trường Định 2, Thuận Đức, Thuận Hòa, Phú Lạc đã ký kết hợp đồng xây lắp và đang triển khai thi công.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai)

Cũng theo chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc. Hiện nay, Trung ương chưa bố trí kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án, trong khi đó vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời.

Dự án thành phần 1 đi qua các khu dân cư và ruộng lúa canh tác của các hộ dân nên gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các mỏ cát đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, vì vậy chưa có nguồn vật liệu phục vụ đắp xử lý thay đất yếu. Tuyến đường vận chuyển ĐH26 từ mỏ ra đến QL19B tập trung nhiều nhà thầu cùng vận chuyển cho nhiều dự án, dẫn đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn…

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại tất cả các “điểm nghẽn” trên toàn tuyến; tổng hợp, báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, chuẩn bị các mỏ vật liệu, bãi thải, xây dựng các khu tái định cư,…; bám sát hiện trường để kịp thời giải quyết tồn tại, vướng mắc; linh động giải quyết hợp lý các khu vực bàn giao mặt bằng xen kẽ.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bám sát kế hoạch tiến độ thi công chi tiết được duyệt. Đơn vị cũng cần lựa chọn các khu vực cần bố trí tái định cư để tập trung thi công xây dựng trước, cơ bản đáp ứng yêu cầu về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho các hộ dân xây dựng nhà.

Chủ đầu tư dự án tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng đối với các hạng mục công trình xây dựng; kiên quyết xử lý, thay thế những nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát không đủ năng lực.

UBND các xã, phường có liên quan chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngay khi đảm bảo hồ sơ; giải quyết đơn thư, khiếu nại (nếu có) theo quy định…

Tuyến cao tốc dài 125km quy mô 4 làn xe, đi qua 2 con đèo hiểm trở

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu là 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng), được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng); Dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và Dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng).

Dự án thành phần 1 và 3 đã được địa phương khởi công vào ngày 19/12/2025. Trong khi đó, Dự án thành phần 2 đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/1/2026, đi qua đèo An Khê và đèo Mang Yang có điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao… Theo kế hoạch, tại dự án thành phần 2, địa phương sẽ xây dựng hoàn chỉnh 2 công trình hầm xuyên núi qua khu vực hai con đèo này, mỗi hầm có 2 ống hầm, mỗi ống hầm khai thác 2 làn xe đi một chiều, vận tốc thiết kế 100km/h.

Tại Lễ khởi công Dự án thành phần 1, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, hiện nay Quốc lộ 19 là tuyến giao thông chính kết nối khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh Gia Lai. Tuyến đường đã được nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều đoạn đèo, dốc, quanh co, hạn chế tầm nhìn, mặt đường hẹp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku mất khoảng 3,5 đến 4 giờ.

Việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku xuống còn khoảng 1,5 đến 2 giờ, giúp giảm chi phí, gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc cũng giúp bổ sung hạ tầng giao thông cho trục Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với cao tốc Bắc - Nam; tăng cường giao thương xuyên biên giới với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, mở rộng hành lang logistics chiến lược từ Biển Đông lên cao nguyên và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Việc hình thành tuyến đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku sẽ tăng cường kết nối các Cảng biển phía Đông, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, giúp Tây Nguyên mở rộng thị trường và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp, chế biến và logistics. Đồng thời, tuyến đường còn là động lực phát triển mới, giúp mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đô thị, đặc biệt tại các điểm kết nối giao thông trung chuyển.