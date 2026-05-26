Cơ quan thuế cảnh báo người dân sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu rơi vào 4 trường hợp này

Theo thông tin từ cơ quan thuế, thực tế đã có trường hợp người dân đặt vé máy bay, chuẩn bị lịch công tác hoặc du lịch nước ngoài nhưng đến sân bay mới phát hiện bị tạm hoãn xuất cảnh vì còn nợ thuế.

Căn cứ Điều 3 Nghị định 49/2025/NĐ-CP, có 4 trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Trường hợp thứ nhất là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Trường hợp thứ hai là cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Trường hợp thứ ba là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có số tiền thuế nợ quá hạn và sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thứ tư là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam vẫn còn nợ thuế quá hạn theo quy định.

Cơ quan thuế hướng dẫn cách kiểm tra nợ thuế trước khi ra sân bay

Để tránh bị động khi xuất cảnh, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế trước.

Đối với ứng dụng eTax Mobile, người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID, sau đó vào mục “Tra cứu nghĩa vụ thuế” để kiểm tra các khoản nợ.

Ngoài ra, tại mục “Tra cứu thông báo”, người dùng có thể kiểm tra xem có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hay không. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, nếu hệ thống không hiển thị dữ liệu liên quan thì đồng nghĩa người nộp thuế không có khoản nợ dẫn đến áp dụng biện pháp này.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thông qua chuyên mục công khai cưỡng chế nợ thuế và danh sách người nộp thuế có thông báo xuất cảnh hoặc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai đồng thời lưu ý người nộp thuế cần cập nhật kịp thời thông tin đăng ký kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng thời hạn và thường xuyên theo dõi tài khoản điện tử để nắm bắt các thông báo mới nhất trước khi xuất cảnh.