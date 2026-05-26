Phó Chủ tịch tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Anh Nhi | 26-05-2026 - 10:48 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 25/5/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã đến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Báo cáo tại các điểm kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị có tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 265,3 ha và đã hoàn thành giải phóng 260,7 ha mặt bằng; khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại là 4,67 ha thuộc xã Cửa Việt, với khối lượng chủ yếu là nhà ở và một số hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp còn lại.

Đối với công tác xây dựng cảng hàng không, đã hoàn thành hạng mục sân đỗ máy bay và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công từ tháng 3/2025; các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác chia làm 5 gói thầu xây lắp: XL03, XL04, XL05, XL06, XL07 đang triển khai thi công.

Trong đó, đường cất hạ cánh, đường lăn, thoát nước khu bay đến nay đã hoàn thành toàn bộ công tác bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền đạt độ chặt K98; thi công cọc đất gia cố xi măng.

Nhà ga hành khách đã hoàn thành các hạng mục chính gồm: công tác cọc, móng nhà ga hành khách, móng cẩu tháp CT1, kết cấu bê tông cốt thép phần thân đến sàn tầng 2, móng và vách trạm điện T2; hiện đang triển khai xây tường nhà ga hành khách đạt khoảng 65%.

Các đơn vị tập trung thi công các hạng mục Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Tại chuyến kiểm tra, đại diện địa phương cũng đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến nhà ở, đất ở, công trình tâm linh và đất nông nghiệp của người dân trong phạm vi thực hiện dự án.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và kiểm tra thực địa dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Các cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc. Phương án bồi thường, hỗ trợ phải được gửi đến người dân trước thời điểm đối thoại ít nhất 1 ngày để người dân nghiên cứu, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, phương án thi công cụ thể đối với từng hạng mục của dự án, khu vực nào đã hoàn thành bàn giao mặt bằng phải tập trung máy móc, nhân lực tổ chức thi công ngay, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án. Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm hộ dân còn khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

