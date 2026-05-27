Dọn rác AI trên môi trường mạng

Biển cảnh báo với hình robot và dòng chữ “AI Slop”. (Ảnh: Reuters)

Khi nhiều phụ huynh than rằng con có thể ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ nhưng lại khó tập trung với sách vở, điều họ cảm nhận không chỉ là sự thay đổi thói quen giải trí. Đằng sau những video ngắn, nhịp dựng nhanh, màu sắc dày đặc và âm thanh liên tục kích thích là cả một hệ sinh thái số được thiết kế để giữ người xem ở lại lâu nhất có thể. Các tổ chức y khoa và sức khỏe cộng đồng hiện cũng nhìn nhận vấn đề theo hướng đó: câu chuyện không còn chỉ là “bao nhiêu giờ màn hình”, mà là chất lượng nội dung, bối cảnh sử dụng và cơ chế giữ chân của nền tảng.

Trong bối cảnh ấy, một thuật ngữ mới xuất hiện ngày càng dày đặc trong tranh luận quốc tế: “AI slop”, có thể hiểu nôm na là “rác AI”. Đây là dạng nội dung được sản xuất hàng loạt bằng công cụ trí tuệ nhân tạo, chi phí thấp, tốc độ cao, ưu tiên số lượng, khả năng giữ mắt người xem và doanh thu quảng cáo hơn là giá trị giáo dục hay tính nhất quán. Điều đáng chú ý là cuộc tranh luận hiện nay không nhằm phủ nhận AI như một công cụ sáng tạo, mà tập trung vào một vấn đề rất cụ thể: Khi nội dung giá rẻ, lặp lại, hời hợt được thuật toán khuếch đại, ai sẽ chịu trách nhiệm trước những tác động của nó lên nhóm người dùng dễ tổn thương nhất?

Sức nóng của vấn đề tăng rõ trong tháng 4/2026, khi hơn 200 tổ chức và chuyên gia gửi thư yêu cầu Google và YouTube phải hành động quyết liệt hơn để bảo vệ trẻ em. Những yêu cầu được nêu ra khá rõ: gắn nhãn toàn bộ nội dung AI, không cho nội dung AI xuất hiện trên YouTube Kids, chặn khuyến nghị tới người dưới 18 tuổi, thêm nút để phụ huynh tắt nội dung AI và dừng đầu tư vào hoạt động sản xuất video AI cho trẻ em. Trong thư ngỏ đó, Fairplay cho rằng các kênh AI slop hàng đầu nhắm tới trẻ nhỏ đã tạo ra hơn 4,25 triệu USD doanh thu mỗi năm. Đằng sau những con số ấy là một logic kinh doanh quen thuộc của kỷ nguyên nền tảng: cái gì rẻ, sản xuất nhanh và giữ người xem lâu thì dễ được khuếch đại.

Logo Google hiển thị trên điện thoại, phía sau là logo YouTube trên màn hình máy tính tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2-7-2025. (Ảnh AFP).jpg

Điều khiến các bậc cha mẹ lo ngại không chỉ là số lượng nội dung. Vấn đề nằm ở chỗ nội dung đó rất khó tránh. Fairplay dẫn lại điều tra của báo chí quốc tế cho thấy sau khi xem những chương trình mầm non phổ biến như Cocomelon, khoảng 40% video được YouTube đề xuất tiếp theo có yếu tố AI. Một nghiên cứu khác được báo chí dẫn lại cho thấy khoảng 21% Shorts được đề xuất cho tài khoản người dùng mới là AI slop; 278 kênh hoàn toàn do AI tạo ra đã thu về khoảng 63 tỷ lượt xem, 221 triệu người theo dõi và ước tính 117 triệu USD doanh thu năm. Nếu nhìn từ góc độ kinh doanh nội dung, đây không còn là một “ngách lạ” nữa mà đã trở thành một dây chuyền sản xuất có khả năng sinh lời thật sự.

Nhưng vì sao các chuyên gia đặc biệt chú ý đến trẻ em? Trước hết, bằng chứng hiện có cho thấy phần lớn video trẻ nhỏ xem trên các nền tảng mở không hẳn là nội dung giáo dục chất lượng. Common Sense Media ghi nhận chỉ khoảng 5% video mà trẻ 8 tuổi trở xuống xem có giá trị giáo dục cao, trong khi 75% không có hoặc có rất ít giá trị giáo dục. Báo cáo này cũng cho thấy, 30% video có ít nhất mức độ bạo lực thể chất nhẹ, 20% có bạo lực giữa các cá nhân như trêu chọc, bắt nạt hoặc hành vi thao túng. Nghĩa là ngay cả trước “làn sóng AI”, môi trường video cho trẻ trên nền tảng mở đã vốn rất cần được giám sát kỹ hơn. AI chỉ làm quá trình sản xuất kiểu nội dung này rẻ hơn, nhanh hơn và dày hơn.

Ứng dụng YouTube Kids hiển thị trên màn hình điện thoại tại Krakow, Ba Lan, ngày 7-6-2025. (Ảnh NurPhoto,AFP).jpg

Hiện tại, phản ứng của YouTube chưa làm giới quan sát yên tâm hoàn toàn. Nền tảng này yêu cầu khai báo với các nội dung tổng hợp hoặc chỉnh sửa có vẻ chân thực, nhưng nhiều video hoạt hình cho trẻ em lại nằm ngoài phạm vi bắt buộc đó. WIRED từng chỉ ra các video hoạt hình nhắm tới trẻ nhỏ có thể “lọt” qua quy định gắn nhãn deepfake vì bị xem là “không thực”, trong khi chính chúng mới là dạng nội dung len sâu vào trải nghiệm của trẻ. Đó cũng là lý do giới vận động cho rằng chỉ gắn nhãn là chưa đủ, nhất là khi trẻ nhỏ thậm chí chưa biết đọc để hiểu dòng mô tả. Tuy vậy, cũng cần ghi nhận YouTube đã công khai xem việc xử lý AI slop là một ưu tiên của năm 2026, đồng thời đưa thêm công cụ giám sát cho gia đình.

Nhìn rộng ra, “dọn rác AI” không chỉ là chuyện trẻ em. Không gian mạng đang cho thấy một thực tế khác: những tổn thương số hoàn toàn có thể chuyển thành tổn thương thật. WHO/Europe cho biết khoảng 1/6 thanh thiếu niên từng bị bắt nạt trực tuyến; UNICEF ghi nhận hơn 1/3 người trẻ ở 30 quốc gia nói họ từng là nạn nhân của bắt nạt mạng. Với phụ nữ và trẻ em gái, UN Women cho biết bạo lực công nghệ có mức độ phổ biến từ 16%-58%, còn các nghiên cứu quốc tế từng ghi nhận 58% trẻ em gái và phụ nữ trẻ chịu quấy rối trực tuyến. Khi AI làm việc tạo ảnh giả, video giả và nội dung bôi nhọ trở nên rẻ hơn, nhanh hơn, nguy cơ ấy càng lớn hơn.

Một thiếu niên xem video trên điện thoại tại Pháp, ngày 3-1-2026. (Ảnh Reuters).JPG

Vậy “dọn rác AI” nên được hiểu thế nào? Nếu hiểu là xóa vài video phản cảm, chúng ta mới chỉ xử lý phần ngọn. Thực chất, cần dọn cả “đường ống” đưa rác tới người dùng: quy tắc gắn nhãn rõ hơn; thiết kế mặc định an toàn hơn cho trẻ em; giảm phụ thuộc vào thuật toán tối ưu hóa thời gian xem; mở dữ liệu cho nghiên cứu độc lập; buộc nền tảng phản hồi nhanh hơn với nội dung độc hại. Đạo luật Dịch vụ số của châu Âu đi theo hướng đó khi yêu cầu các nền tảng lớn phải giảm rủi ro với trẻ vị thành niên, cho phép người dùng chọn feed không cá nhân hóa và cấm quảng cáo nhắm đích vào trẻ em. Về phía gia đình, YouTube cũng đã bổ sung giới hạn thời gian cuộn Shorts, nhắc nghỉ và nhắc giờ đi ngủ cho tài khoản có giám sát; với tài khoản trẻ nhỏ, phụ huynh có thể dùng chế độ tự chọn nội dung hoặc duyệt video thủ công.

Với Việt Nam, câu chuyện này cần được tiếp cận theo hướng tỉnh táo hơn là hoảng hốt. Không phải mọi nội dung do AI hỗ trợ đều là “rác”. Nhưng khi nền tảng ưu tiên sự cuốn hút tức thời hơn giá trị dài hạn, khi nhãn cảnh báo không đủ rõ với trẻ em, khi phụ huynh luôn ở thế chạy theo từng video một, thì bài toán không còn là kỹ năng cá nhân đơn lẻ. Đó là bài toán của tiêu chuẩn nền tảng, của giáo dục an toàn số trong nhà trường, của trách nhiệm doanh nghiệp công nghệ và cả của khung quản lý công.