Trung Quốc cấp “căn cước” cho các robot hình người như thế nào?

Theo thông tin từ tờ SCMP, Trung Quốc đã khởi động một sáng kiến quốc gia mang tên "Nền tảng Dịch vụ Quản lý Vòng đời toàn diện robot hình người" nhằm cấp mã định danh riêng cho các robot có hình dáng con người và được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo.

Thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, các mã số này sẽ được sử dụng để theo dõi robot trong toàn bộ vòng đời, từ khâu sản xuất cho đến tái chế.

Chương trình do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người và Trí tuệ nhân tạo hình người (HEIS), trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc triển khai.

Video robot hình người múa võ Thiếu Lâm trong chương trình chào Xuân tại Trung Quốc gây bão trên mạng xã hội (Ảnh: CCTV)

Theo CCTV, giới chức Trung Quốc cho biết hệ thống này được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm để giám sát rủi ro, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy quản lý đối với ngành công nghiệp robot hình người.

Nước này cũng đồng thời ban hành hướng dẫn về quản lý vòng đời robot hình người và quy định cách thức sử dụng mã định danh.

Ông Yu Xiuming, Phó Giám đốc Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc (CESI), cho biết bộ hướng dẫn áp dụng với toàn bộ các bên tham gia ngành công nghiệp robot hình người và chuỗi cung ứng, bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị bán hàng, người sử dụng và các cơ sở tái chế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc muốn tăng tốc phát triển robot hình người, khi các nhà hoạch định chính sách ngày càng thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và phối hợp công nghiệp nhằm hỗ trợ lĩnh vực mới nổi này.

Ông Yu cho biết Trung Quốc kỳ vọng hệ thống mã định danh sẽ giúp giải quyết các vấn đề cốt lõi của ngành robot hình người liên quan đến an toàn, giám sát và quản trị, đồng thời thúc đẩy triển khai ứng dụng robot hình người trên thực tế.

"Căn cước" của robot hình người được quy định như thế nào?

Tờ SCMP cho hay, mỗi mã định danh robot hình người gồm bốn phần, bao gồm mã quốc gia hai chữ số để theo dõi hoạt động vận chuyển và bán hàng xuyên biên giới, cùng mã nhà sản xuất gồm bốn chữ số nhằm xác định doanh nghiệp Trung Quốc chế tạo robot.

Một mã sản phẩm gồm sáu chữ số sẽ xác định loại robot, trong khi mã serial gồm 17 chữ số sẽ dùng để phân biệt từng cá thể robot.

Hiện sáng kiến quốc gia này đã được áp dụng cho hơn 100 nhà sản xuất robot hình người tại Trung Quốc, với hơn 28.000 robot thuộc 200 mẫu khác nhau đã được cấp mã định danh số.

Theo nghiên cứu công bố hồi tháng 1 của hãng tư vấn thị trường International Data Corporation (IDC), ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

IDC cho biết thị trường robot hình người toàn cầu đã tăng trưởng 508% trong năm ngoái, với khoảng 18.000 robot được xuất xưởng trên toàn thế giới. Báo cáo nhận định các nhà cung cấp Trung Quốc đang "nắm giữ vị thế dẫn đầu nhờ chuỗi cung ứng công nghiệp toàn diện".

Robot biến hình của hãng Unitree (Trung Quốc) mới được ra mắt (Ảnh: Unitree)

Các robot hình người do doanh nghiệp Trung Quốc phát triển cũng nổi bật tại giải bán marathon robot hình người Beijing E-Town lần thứ hai, tổ chức tại Bắc Kinh tháng trước. Đây là cuộc thi mà robot và vận động viên con người thi đấu cùng nhau.

Một robot hình người đã hoàn thành quãng đường với thành tích nhanh hơn bất kỳ con người nào từng đạt được ở cùng cự ly trong lịch sử.

Robot này cán đích sau 50 phút 26 giây, nhanh hơn khoảng 6 phút so với thành tích của vận động viên Uganda Jacob Kiplimo khi anh lập kỷ lục thế giới gần nhất ở cự ly này.

Robot chiến thắng mang tên "Lightning", do hãng sản xuất smartphone và thiết bị công nghệ Trung Quốc Honor phát triển. Đây là công ty được tách ra từ tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.

Lightning hoàn thành cuộc đua sớm hơn gần hai giờ so với robot vô địch năm ngoái mang tên "Tiangong", robot đã hoàn thành cuộc đua năm 2025 trong 2 giờ 40 phút. Khoảng cách tốc độ này cho thấy những bước tiến nhanh chóng của ngành công nghiệp robot Trung Quốc chỉ trong vòng một năm.