Đầu tư đến 600 tỷ USD, Meta lần đầu thu phí người dùng AI để bù đắp: Giá khởi điểm từ 7,99 USD

Trong nhiều năm qua, hàng tỷ người dùng trên toàn cầu đã quen với việc sử dụng Facebook, Instagram và WhatsApp hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng trước áp lực phải thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo, Meta vừa thực hiện một bước đi chưa từng có trong lịch sử công ty: lần đầu tiên tính phí người dùng cho dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, Meta triển khai hai gói thuê bao cho ứng dụng và trang web Meta AI. Gói Meta One Plus có giá 7,99 USD mỗi tháng, dành cho người dùng thường xuyên tạo ảnh, video hoặc cần xử lý các yêu cầu phức tạp đòi hỏi khả năng suy luận mở rộng. Gói Meta One Premium có giá 19,99 USD mỗi tháng, cung cấp toàn bộ tính năng của gói cơ bản nhưng với giới hạn sử dụng cao hơn đáng kể.

Người dùng không đăng ký vẫn có thể dùng Meta AI miễn phí để tạo ảnh và video, tuy nhiên sẽ gặp giới hạn sau một thời gian sử dụng liên tục. Hiện Meta chưa công bố ngưỡng giới hạn cụ thể cho từng gói. Trong tháng tới, công ty sẽ bắt đầu thử nghiệm các gói thuê bao này tại Singapore, Guatemala và Bolivia trước khi mở rộng ra các thị trường khác.

Quyết định thu phí xuất phát trực tiếp từ áp lực tài chính ngày càng lớn mà ông Mark Zuckerberg phải đối mặt với các nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, ông Zuckerberg cam kết rót ít nhất 600 tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trong đó riêng trung tâm dữ liệu đang xây dựng tại bang Louisiana đã tiêu tốn ít nhất 200 tỷ USD.

Hồi tháng 4 năm nay, khi Meta thông báo mức chi tiêu vốn trong năm 2026 vượt dự kiến ban đầu, các nhà đầu tư đã phản ứng tiêu cực và đẩy cổ phiếu công ty giảm khoảng 4% từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, cơ cấu doanh thu của Meta vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào quảng cáo. Trong quý 1 năm 2026, mảng quảng cáo mang về hơn 55 tỷ USD, trong khi toàn bộ doanh thu ngoài quảng cáo, bao gồm cả phí thuê bao lẫn doanh thu từ kính thực tế ảo và các thiết bị phần cứng, chỉ đạt 1,29 tỷ USD..

Sự chênh lệch này cho thấy Meta đang cần khẩn trương xây dựng nguồn thu mới để bù đắp cho các khoản đầu tư dài hạn vào trí tuệ nhân tạo. Ngay khi tin tức về các gói thuê bao được công bố, cổ phiếu Meta lập tức tăng hơn 3%, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào khả năng đa dạng hóa doanh thu của công ty.

Đáng chú ý, việc thu phí không chỉ dừng lại ở ứng dụng Meta AI. Song song với đó, Meta đang thử nghiệm các gói thuê bao trả phí trên WhatsApp, Instagram và Facebook với mức giá từ 2,99 đến 3,99 USD mỗi tháng tùy thị trường, và người dùng có thể mua gộp các gói này thành một bộ duy nhất.

Đối với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, Meta cũng triển khai thêm hai gói riêng: Meta One Essential ở mức 14,99 USD và Meta One Advanced ở mức 49,99 USD mỗi tháng, trong đó gói cao cấp hơn bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp từ nhân viên cho các trang Instagram và Facebook, vốn từ lâu là điểm gây khó chịu với nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng nền tảng này.